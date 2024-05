Dresden: Bei der Anzahl der Wahlplakate gibt's schon Sieger

Dresden - Knapp fünf Wochen vor Kommunal - und Europawahl beweisen Parteien und Wahlbündnisse viel Kreativität, um das Stimmvolk in Dresden von ihrem Angebot zu überzeugen. Neben Klasse setzten viele im Plakate-Dschungel auf Masse.

Die Europa-Partei "Volt" geht in Dresden mit 1100 Postern an den Start.

Parteien und Wahlbündnisse geben viel Geld für ihren Plakate-Wahlkampf aus. © Norbert Neumann

Die Linken kommen mit rund 8000 Euro auf beachtliche 5000 Aushänge. "Kosten für Plakatierfirmen fallen nicht an - das machen bei uns zahlreiche Freiwillige", teilte der Kreisverband mit.

In einer anderen Liga spielen die Grünen. 150 Mitstreiter brachten alleine in der Nacht zu Sonnabend ganze 2600 Plakate im Stadtgebiet an. Zusammen mit den Kosten für die Europawahl rechnet die Öko-Partei hier mit einem Ausgabenposten von 29.000 Euro.

Übertroffen wird das noch von der CDU, die 8300 Plakate aufhängen möchte. Dazu kommen 120 Großflächenposter. Knapp 82.000 Euro machen die Christdemokraten dafür locker.

Die AfD will insgesamt sogar 12.000 Plakate anbringen.

Bei der SPD gehen die Wahlkämpfer derzeit von 5000 Doppel- und 43 Großflächenplakaten (25.000 Euro) aus.