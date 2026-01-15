Umweltskandal im Dresdner Norden: Wie hoch die Belastung der Gewässer wirklich ist

Mitte Dezember machte die Stadt die Belastung von Gewässern im Dresdner Norden mit schädlichen Industriechemikalien öffentlich. Nun gibt es neue Erkenntnisse.

Von Lennart Zielke

Dresden - Mitte Dezember machte die Stadt die Belastung von Gewässern im Norden mit schädlichen Industriechemikalien (PFAS) öffentlich. Nun gibt es neue Erkenntnisse.

Der Ziegeleichteich zwischen Autobahn und Airport ist besonders von der PFAS-Belastung betroffen. © Stefan Häßler Im November führte das Umweltamt erneut Messungen an Standorten rund um den Dresdner Flughafen durch. Die erhobenen Daten bestätigten frühere Befunde, auch des Landesumweltamtes: Insbesondere im Bereich des Ziegeleiteiches und des Ziegeleibachs (westlich des Airports) sind die gesetzlich vorgeschriebenen Grenz- und Orientierungswerte um ein Vielfaches überschritten. Für die gesundheitsgefährdenden Stoffgruppen PFAS-20 und PFAS-4 gelten in der Trinkwasserverordnung Grenzwerte von 0,1 Mikrogramm pro Liter (gesetzlich ab 2026) beziehungsweise 0,02 Mikrogramm pro Liter (ab 2028). Dresden Lokal "Gefahr im Verzug": Diese Turnhalle in Dresden ist jetzt gesperrt Im Ziegeleiteich wurde PFAS teils in Konzentrationen von über 1 Mikrogramm pro Liter nachgewiesen. Auffällig sind auch die Befunde im Dornbuschgraben, im Seifenbach und im Brueghel-Teich.

Zehn von elf Brunnen überschreiten Grenzwerte

Betont, dass es sich um ein "örtlich begrenztes Schadensbild" handelt: René Herold (45), Leiter des Umweltamtes. © Norbert Neumann Untersucht wurden sowohl das Oberflächenwasser als auch die Sedimente, außerdem das Hahnenwasser von elf Brunnen in der nahe gelegenen Siedlung. Zehn dieser Brunnen überschreiten die Grenzwerte, vier davon "sehr deutlich", sagte Umweltamtsleiter René Herold (45). Das Rathaus lässt deshalb eine Allgemeinverfügung erarbeiten, die die Entnahme von Grund- und Oberflächenwasser untersagen soll. Registrierte Brunnenbesitzer wurden laut Stadt bereits im Juli 2025 schriftlich informiert und zur Einschränkung der Nutzung des Wassers auf Zwecke außerhalb von Trinkwasser und Essenszubereitung angehalten. Dresden Lokal Deshalb wird es heute laut in Dresden Für die Versorgung der vom Netz unerschlossenen Siedlung mit schadstofffreiem Trinkwasser – etwa über mobile Tankwagen – sieht die Verwaltung den Versorger DREWAG in der Verantwortung.

Ursache weiter unklar