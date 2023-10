Wo einst die "Treppe" war: Diese neue Disco eröffnet am Wochenende

Willy Schmidt (28) öffnet am Freitag das "Industrie 38 A", wo sich bis April die "Treppe" befand. © Max Patzig

Der vorige Betreiber öffnete 29 Jahre lang Wochenende für Wochenende seine Tür und versorgte Partygäste bis in die Morgenstunden mit frisch gezapftem Bier, Cocktails und Musik, oftmals Schlagermugge à la Roland Kaiser. Doch im April war plötzlich Schluss damit, die "Treppe" Geschichte.

Als "Industrie 38 A" öffnet an selber Stelle jetzt eine neue Disco, die vor allem am Wochenende in die großen Fußstapfen treten will.

Betreiber Willy Schmidt (28) ist kein Unbekannter: Er ist schon Chef der "Stolperdiele" in Niedersedlitz und der "Alex Beachbar" in Heidenau. Am heutigen Freitag öffnet er nun sein drittes Lokal.

"Ich bin der Meinung, es gibt in Dresden nicht viel Ansprechendes, wenn man nachts gut feiern gehen will", erklärt der 28-Jährige seine Beweggründe, noch einen Club zu öffnen.

Dem will er mit wechselnden Mottopartys entgegensteuern: "Samstags findet bei uns eine Ü30-Party statt, freitags gibt es wöchentlich andere Formate. Beispielsweise ein 90er-Abend oder auch eine Schlagernacht sind geplant", so Schmidt. Auch eine Roland-Kaiser-Party kann sich der Disco-Profi vorstellen. Der Schlagerstar höchstselbst soll Gerüchten zufolge schon in den 90ern Gast der "Treppe" gewesen sein, bestritt dies gegenüber TAG24 aber.

Ab November öffnet Schmidt zudem jeden Mittwoch (Motto: "Dirty Wednesday") und auch donnerstags ("Nachtschicht"), das soll vor allem Studenten locken.