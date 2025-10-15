 6.553

Entscheidung gefallen: Das sind Dresdens beste Hotels 2025

Der Guide Michelin hat die Top-Hotels 2025 gekürt. Darunter finden sich auch vier Betriebe aus Dresden und Umgebung.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Der Guide Michelin hat die Top-Hotels 2025 gekürt. Darunter finden sich auch vier Betriebe aus Dresden und Umgebung.

Vom Guide Michelin mit zwei Keys versehen: das "Bülow Palais" an der Königsstraße in der Dresdner Neustadt.
Vom Guide Michelin mit zwei Keys versehen: das "Bülow Palais" an der Königsstraße in der Dresdner Neustadt.  © Eric Münch

Laut Ergebnisbericht liegen das "Bülow Palais" (Neustadt), das "Kempinski Hotel Taschenbergpalais" (Altstadt), die "Villa Sorgenfrei & Restaurant Atelier Sanssouci" (Radebeul) und das Gewandhaus (Altstadt) innerhalb der Spitzenklasse.

Die beiden erstgenannten Unterkünfte erlangten jeweils zwei von drei möglichen Keys (vergleichbar mit den Michelin-Sternen), die zwei letztgenannten bekamen jeweils einen Key.

"Jedes dieser Hotels wurde in fünf Kategorien geprüft und für exzellent befunden: Architektur und Inneneinrichtung, Qualität und Konsistenz des Service, Persönlichkeit und Charakter, Preis-Leistungs-Verhältnis sowie in der Rolle als inspirierendes Tor zur lokalen Kultur", heißt es.

Dresden: Rathaus plant biodiverse Plätze: Werden Sportler bald beim Training zerstochen?
Dresden Lokal Rathaus plant biodiverse Plätze: Werden Sportler bald beim Training zerstochen?

Die Vergabe der Auszeichnungen sei durch Inspektoren erfolgt, die "unzählige Reisen" unternommen hätten. Insgesamt seien im Guide Michelin mehr als 7000 Betriebe auf der ganzen Welt vertreten.

Für exzellent befunden: das "Kempinski Hotel Taschenbergpalais" neben dem Grünen Gewölbe in der Altstadt.
Für exzellent befunden: das "Kempinski Hotel Taschenbergpalais" neben dem Grünen Gewölbe in der Altstadt.  © Thomas Türpe
Konnte ebenfalls überzeugen: die "Villa Sorgenfrei &amp; Restaurant Atelier Sanssouci" am Augustusweg in Radebeul.
Konnte ebenfalls überzeugen: die "Villa Sorgenfrei & Restaurant Atelier Sanssouci" am Augustusweg in Radebeul.  © Steffen Füssel
Räumte einen Key ab: das "Gewandhaus" neben dem Rathaus von Sachsens Landeshauptstadt.
Räumte einen Key ab: das "Gewandhaus" neben dem Rathaus von Sachsens Landeshauptstadt.  © Eric Münch

Wer in einem Drei-Key-Hotel nächtigen möchte, wird in Sachsen nicht fündig. Lediglich sechs Unterkünfte der Extraklasse wurden in Deutschland prämiert - darunter Schloss Elmau nahe der Zugspitze (Bayern) und "The Fontenay" an der Außenalster in Hamburg.

Titelfoto: Montage: Eric Münch (2), Thomas Türpe

Mehr zum Thema Dresden Lokal: