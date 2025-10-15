Entscheidung gefallen: Das sind Dresdens beste Hotels 2025

Dresden - Der Guide Michelin hat die Top-Hotels 2025 gekürt. Darunter finden sich auch vier Betriebe aus Dresden und Umgebung.

Vom Guide Michelin mit zwei Keys versehen: das "Bülow Palais" an der Königsstraße in der Dresdner Neustadt. © Eric Münch

Laut Ergebnisbericht liegen das "Bülow Palais" (Neustadt), das "Kempinski Hotel Taschenbergpalais" (Altstadt), die "Villa Sorgenfrei & Restaurant Atelier Sanssouci" (Radebeul) und das Gewandhaus (Altstadt) innerhalb der Spitzenklasse.

Die beiden erstgenannten Unterkünfte erlangten jeweils zwei von drei möglichen Keys (vergleichbar mit den Michelin-Sternen), die zwei letztgenannten bekamen jeweils einen Key.

"Jedes dieser Hotels wurde in fünf Kategorien geprüft und für exzellent befunden: Architektur und Inneneinrichtung, Qualität und Konsistenz des Service, Persönlichkeit und Charakter, Preis-Leistungs-Verhältnis sowie in der Rolle als inspirierendes Tor zur lokalen Kultur", heißt es.

Die Vergabe der Auszeichnungen sei durch Inspektoren erfolgt, die "unzählige Reisen" unternommen hätten. Insgesamt seien im Guide Michelin mehr als 7000 Betriebe auf der ganzen Welt vertreten.