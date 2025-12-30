Hochumstritten: Bekommt nun auch Dresden Windräder?

Dresden - Bekommt Dresden Windräder? Über diese Frage wird seit Jahren erbittert gestritten. Denn die kreisenden Riesen sind nicht bei allen Stadtbewohnern beliebt. Das Jahr 2026 könnte für die Diskussion entscheidend sein.

Sind von der Dresdner Innenstadt aus bald auch Windkraftanlagen zu sehen? © Norbert Neumann

Ein Bundesgesetz von 2022 (beschlossen von der Ampel-Regierung) verpflichtet die Länder, darunter auch Sachsen, innerhalb der nächsten zwei Jahre mindestens 1,3 Prozent ihrer Fläche für die Erzeugung von Windenergie auszuweisen.

Der für Dresden zuständige Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge will im März Pläne für sogenannte Vorrangflächen präsentieren.

Im Stadtrat ist das Thema hochumstritten: 2013 sprach sich das Kommunalparlament gegen die Aufstellung von Windkraftanlagen aus. Elf Jahre später wollten die Grünen das Verbot kippen, scheiterten damit jedoch.

"Diese Beschlüsse gelten weiterhin vollumfänglich - ohne Ausnahmen, ohne Aufweichungen", meldete sich jetzt Ratspolitikerin Bettina Kempe-Gebert (60, CDU) zu Wort.