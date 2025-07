Auf Befehl der Sowjets: Als im Großen Garten nach Kohle gebohrt werden sollte

Dresden - Im Sommer 1946 ist Dresden ein Trümmermeer, der Mangel an Kohle existenziell. Und ein Behelfsplan gegen die Rohstoffknappheit ohne Skrupel: Die Sowjets wollten am Großen Garten nach Steinkohle bohren lassen! In unserer Sommerserie "Geheimes Dresden" legt Archivar Patrick Maslowski (43) die Beweise auf den Tisch.

Archivar Patrick Maslowski (43) zeigt auf einer alten Schadenskarte, wo die Kohlebohrung stattfinden sollte. Schwarz eingezeichnete Bereiche waren nur noch Trümmer. © Norbert Neumann

Beginnend mit einem Schreiben vom 10. Juli 1946 an das Dresdner Stadtplanungsamt. Darin verlangt die sächsische Landesverwaltung auf Befehl der Sowjetischen Militäradministration (SMA) unmissverständlich, dass man "Bohrungen im westlichen Teil des Großen Gartens in Dresden" durchführen müsse. Es solle festgestellt werden, "ob und in welchem Umfange Steinkohle in abbauwürdiger Beschaffenheit unter der Stadt Dresden ansteht".

Archivar Maslowski erklärt: "Der Anordnung wurde natürlich nicht widersprochen. Von da an waren Stadt-Mitarbeiter und Stadträte mit dem Thema Kohlebohrung am Großen Garten beschäftigt." Dresdens OB Walter Weidauer (1899-1986) stellte das Vorhaben im Stadtrat vor, Ämter begannen zu planen.

Aber nicht ohne Aufregung, erzählt Maslowski: "Stadtplanern dämmerte langsam, dass es Abraumhalden, Bohrtürme und Förderanlagen mitten im Stadtgebiet bräuchte, sollte unter Dresden wirklich abbauwürdige Kohle gefunden werden. Das kollidierte mit ihren eigenen Plänen."

Zwar drängten Landesverwaltung und Sowjets darauf, die Bohrung zügig auszuführen, versahen so manches Schreiben mit der "Bitte um Dringlichkeit". Derweil diskutierte das Rathaus über Details. Zum Beispiel darüber, ob das Bohrloch zu nah an den Fundamenten eines geplanten SED-Parteihauses reichen könne - das dann überhaupt nicht gebaut wurde.

"Schon möglich, dass auf die Art Zeit geschunden wurde", überlegt der Archivar.