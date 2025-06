Dresden setzt auf Nachwuchs: Neue Berufsschule für Elektrotechnik kommt nach Prohlis

In einem ähnlichen Preisrahmen bewegt sich der Neubau der Carolabrücke .

Mechatroniker, Mikrotechnologen, Informatiker: An der Boxberger Straße soll bis 2028 Platz für 2200 technikaffine Berufsschüler geschaffen werden. So lautet jedenfalls der ambitionierte Zeitplan - und teuer wird das Projekt auch: Die Gesamtkosten des Schulbauvorhabens belaufen sich auf rund 144,5 Millionen Euro.

Einen Großteil der Fachkräfte für die Halbleiter-Industrie selbst ausbilden, das ist das erklärte Ziel von Dresden und dem Freistaat Sachsen . Dafür wird in den nächsten Jahren das neue Berufsschulzentrum Elektrotechnik in Prohlis errichtet. Wann starten die Bauarbeiten?

Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (56) will mit dem Ausbildungszentrum "bundesweit Maßstäbe" setzen. © Thomas Türpe

Doch die Mittel im Haushalt sind knapp. Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (56, CDU) möchte mit Unterstützung der Landesregierung deshalb eine Förderung bei der Europäischen Union beantragen.

"Es sind hier etwa 100 Millionen Euro in Aussicht gestellt", teilte das Rathaus nun in einem Schreiben mit. Voraussetzung für die Hilfeleistung ist, dass der Bildungscampus (soll perspektivisch den BSZ-Standort am Strehlener Platz ersetzen) bis Ende 2028 fertig wird.

Das erfordert eine Beschleunigung des Planungs- und Bauprozesses. Noch steht auf dem Gelände die Ruine des 2004 geschlossenen Erich-Wustmann-Gymnasiums. Der Beginn der Abbrucharbeiten des alten Schulgebäudes ist für Januar 2026 angesetzt.

Derzeit erstellt das Amt für Schulen eine Genehmigungsplanung. Noch im Juni soll ein Bauantrag eingereicht werden. Und voraussichtlich Ende August stimmt der Stadtrat dann über eine Vorlage ab, die das Baugrundstück an die kommunale KID übertragen soll.