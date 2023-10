Studentenwerk kritisiert aktuelle Situation: "Regierung ist in der Pflicht"

Sandy Hofmann (44) vom Studentenwerk Dresden sieht die Not bei geeigneten Wohnungen für die 35.000 Studenten in der Landeshauptstadt. © Holm Helis

Der Studienstart beginnt für mindestens Tausend Immatrikulierte holprig: Für sie hat das Studentenwerk keine Bleibe im Angebot. Zu groß ist die Nachfrage, zu klein das Angebot: 35.000 Studenten treffen in diesem Jahr auf etwa 6600 Wohnmöglichkeiten der Einrichtung.

"Wir mussten schon jetzt mehr als 1000 Absagen versenden – und das wird sicherlich noch nicht das Ende sein", sagt Studentenwerk-Sprecherin Sandy Hofmann (44) im Gespräch mit TAG24. "Es stehen einfach nicht genügend freie Zimmer zum Semesteranfang zur Verfügung."

Das läge zum einen an der Bewerberzahl, die wieder auf Vor-Corona-Niveau sei, zum anderen aber auch an einer Vielzahl an Studenten, die die verlängerte Regelstudienzeit in Anspruch nehmen und deshalb länger in den Heimen wohnen bleiben würden.

"Im Bahnhof campieren muss glücklicherweise niemand", sagt Hofmann. Denn das Studentenwerk betreibt auch ein internationales Gästehaus, das Unterbringungen für kurze Zeiträume zwischen einem Tag und drei Monaten ermöglicht.

Zum anderen gibt es auch private Vermieter, die zum Teil spezielle Angebote für Studenten haben.