Neuer Mietspiegel in Dresden: Höhere Kosten treffen diese Gruppe besonders hart!

Um durchschnittlich 3,8 Prozent (auf 7,33 Euro pro Quadratmeter) stiegen die Mieten gegenüber der Erhebung von 2023 an. Pauschalaussagen über einzelne Stadtbezirke und -teile nimmt der Spiegel nicht vor. Denn schon innerhalb eines Viertels können erhebliche Unterschiede auftreten.

Wohnhäuser in Prohlis: Mieten in Dresden wird Jahr für Jahr teurer. © imago/Sylvio Dittrich

Wichtig: Der Spiegel legt die Werte nicht fest, sondern zeigt ("spiegelt") den Ist-Zustand der Preise vor Ort, wurde dieses Mal auf der Grundlage von 4051 Datensätzen (verpflichtende Befragungen) berechnet.

Er ist relevant, weil damit sowohl Mieter als auch Vermieter bei Neuverträgen oder Mieterhöhungen eine verbindliche Orientierung haben.

Die brauchen immer mehr Singles und Studenten. Denn in ihrem Segment der 1- und 2-Personen-Wohnungen stieg das Niveau - angelehnt an die Zahlen einer Richtwerte-Tabelle für Bürgergeld-Mieter - im Vergleich zu 2024 um satte 20 Prozent an.

Der neue Mietspiegel ist ab Januar als Broschüre oder unter www.dresden.de/mietspiegel verfügbar.