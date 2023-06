Dresdens Straßenbahn-Restaurant feiert Jubiläum mit Nacht-Disco!

Dresden - Ein zweifaches Hoch! Gleich ein doppeltes Jubiläum feiert am Wochenende der Dresdner Neumarkt-Gastronom Ricco Geithner (56). Er stößt auf den 15. Geburtstag seines Erlebnis-Restaurants "Dresden 1900" an. Das Herzstück des Lokals - die Straßenbahn "Helene" - wird sogar schon 125!

Die Idee dazu hatte Entertainer Karl-Heinz Bellmann (76). Als er seine legendäre "Linie 6" aufgab, vererbte er das Inventar samt rund 500 Mützen an Geithner.

750.000 Liter Bier hat seine Mannschaft gezapft. Am liebsten wurde und wird dazu "Dresdner Batzen" gegessen. "Das ist unsere Spezialität, ein stark gewürzter und marinierter Schweinenacken. Vor 15 Jahren kostete er noch 15,90 - heute 21,90 Euro", verrät Geithner.

"In 15 Jahren habe ich etwa 2,5 Millionen Gäste bewirtet", sagt Geithner stolz.

Ein Traktor zieht "Helene" 1979 vors Lokal "Linie 6". © privat

Ganz neu will Geithner eine Freitag-Nacht-Disco (20-1 Uhr) etablieren. Die erste feiert heute Abend in den Lokalgeburtstag rein - mit DJ Scheini und Michael Kux, der die besten Hits der Kaisermania schmettert.

"Wo können denn sonst Leute in meinem Alter abtanzen", fragt Geithner. Also plant er schon die nächste Discofete nach den Sommerferien am 15. September.

Die Straßenbahn "Helene" feiert in diesem Jahr ihren 125. Geburtstag. Die alte Dame (Baujahr 1898) ist der älteste, noch erhaltene elektrische Triebwagen der Stadt, gebaut von der Dresdner Waggonfabrik Robert Liebscher.

Sie verkehrte zwischen Schillerplatz und Reichenbachstraße. Der mehrfach umgebaute Triebwagen Nr. 296 war bis 1910 als Straßenbahn zur Passagierbeförderung unterwegs, danach als Werkswagen.