Dresdner Firmenchefs im Gespräch: Hier gibt's fleißige Handwerker zu sehen!

Dresden - Derzeit existieren 20.864 Handwerksbetriebe mit rund 120.000 Beschäftigten im Kammerbezirk Dresden. Davon sind jeweils ein Viertel der Betriebe in Dresden ansässig und genauso viele Beschäftigte in der Landeshauptstadt tätig. Passend zum "Tag des Handwerks" am morgigen Samstag stellen sich drei lokale Handwerksfirmen vor.