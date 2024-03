Gastro-Entertainer aus Pieschen feiert seine Kochsternstunde

Über Platz zwei in puncto Kochkunst freut sich Chefkoch Christian Weidt (39) vom "Schönburger Palais" in Lichtenstein, Simone Hetze (54) aus selbem Haus überzeugte im Service mit Platz drei.

"Man kann mich zwar noch als Koch mieten, aber grundsätzlich bin ich nicht mehr in der Gastro aktiv, ich wechsle ins Beherbergungsmanagement", so Probst, der in der Vergangenheit in der Kreischaer "Rosenschänke", im Hotel Suitess und in diversen Pop-up-Restaurants mit Furore kochte.