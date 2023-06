Dresdner Techno-Club nach schweren Vorwürfen von Meme-Seite in der Kritik!

Dresden - Welche Auswirkungen ein negativer Beitrag in den sozialen Medien nach sich ziehen kann, erfuhr der Dresdner Techno-Club "Sektor Evolution" in den letzten Tagen am eigenen Leib. Am heutigen Donnerstag reagierten die Veranstalter mit einer Stellungnahme auf die erhobenen Vorwürfe einer lokalen Meme-Seite.