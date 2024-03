Dresdner Vorzeigeschüler nehmen Minister ins Kreuzverhör: "Bekommen wir eine Klimaanlage?"

Dresden - Die 32. Oberschule in Dresden-Tolkewitz ist eine topmoderne Vorzeigeschule, die Leistungen der 700 Schüler sind überdurchschnittlich. Dass hier am gestrigen Montag acht Zehntklässler vom Unterricht freigestellt waren, hatte einen besonderen Grund. Sie durften Kultusminister Christian Piwarz (48, CDU ) im Rahmen des EU-Projekttages 2024 auf Schlagfertigkeit testen.

In dieser Stunde gab es keinen Schüler, der sich nicht beteiligte. Kein Wunder, wurden doch in die Vorbereitung der Fragen allein zwei Schulstunden investiert.

Bei der Frage, ob denn im Klassenzimmer eine Klimaanlage eingebaut werden könne, musste er passen: "Für die Ausstattung der Schule ist der Schulträger, in dem Fall die Stadt Dresden , zuständig."

Die Vorbereitung auf die Sonderstunde war intensiv. Dem Minister und seiner Entourage wurden sogar ein kleines Referat präsentiert. © Holm Helis

Gaida (17), die vor neun Jahren aus Syrien geflohen war, Verwaltungsfachangestellte werden will, scheute die heiklen Fragen nicht: "Warum werden Flüchtlinge, die sich nicht ans Gesetz halten, nicht abgeschoben?"

Und: "Wie stehen Sie zur Aufnahme weiterer Flüchtlinge, obwohl das Geld auch in Schulen investiert werden könnte?"

Piwarz deutlich: "Mit diesen hohen Zugangszahlen gelangt das Schulsystem an seine Grenzen. Wir sehen zum Beispiel, dass die Integrationsdauer an Schulen oft mehr Zeit als geplant in Anspruch nimmt. Deswegen muss eine verantwortungsvolle Migrationspolitik auch Grenzen aufzeigen."

Die beteiligten Schüler waren zwar minderjährig, wollten Politik aber trotzdem mitgestalten. Der Kultusminister ermutigte: "Sie müssen schon hörbar werden. Ich bin nicht in allen Punkten ein Freund von Fridays for Future, aber sie haben sich zum Beispiel Gehör verschafft."