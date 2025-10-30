Ehemalige Staatsoperette abgefackelt: Ermittlungen eingestellt!

Dresden - Nach dem Brand der ehemaligen Staatsoperette in Dresden-Leuben im Juni ist das Ermittlungsverfahren eingestellt worden!

Juni 2025: Die ehemalige Staatsoperette in Leuben brannte nieder, die Abrissarbeiten dauern an. © Norbert Neumann

Wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Donnerstag bekannt gab, hatte die Entscheidung über die Einstellung der Ermittlungen rechtliche Gründe.

In dem Verfahren galten fünf Kinder als Tatverdächtige. Drei von ihnen waren zur Tatzeit elf, zwei waren zur Tatzeit zwölf Jahre alt. Sie sollen am Nachmittag des 6. Juni 2025 in das Gebäude eingestiegen und dort mit Feuerzeugen und Papier im Zuschauersaal gezündelt haben. Die Operette fackelte fast vollständig ab!

Da die Kinder zur Tatzeit noch nicht 14 Jahre alt waren, gelten sie nach dem Strafgesetzbuch als schuldunfähig. Hinweise auf ältere Tatbeteiligte gäbe es nicht.