Einer von elf Läden in ganz Deutschland: Rolling Stones "adeln" Dresdner Geschäft

Dresden - Heimlich und unter falschem Namen veröffentlichten die Rolling Stones am Samstag eine neue Single. Unter dem Pseudonym "The Cockroaches" gelangte die streng limitierte Vinyl-Scheibe weltweit nur in ausgewählte Plattenläden. In Deutschland waren es gerade einmal elf. Einer davon, und der einzige im Osten, ist "Sweetwater Records" am Dresdner Körnerplatz. Auch hier waren die Exemplare innerhalb weniger Minuten vergriffen.

Der Plattenladen "Sweetwater Records" am Körnerplatz in Dresden-Loschwitz ist eines von nur elf Musikgeschäften in Deutschland, die die neue Stones-Single vertreiben durften. © Steffen Füssel

Tino Tuch erhielt vergangene Woche einen Anruf von seiner Beraterin. Es sei eine Geheimaktion geplant, ein Paket mit Schallplatten würde bald eintreffen: "Am Freitagnachmittag kam dann ein zerzauster Sonderkurier aus Berlin und überreichte mir das schmale Paket", berichtet Tuch herzlich lachend. Darin enthalten waren zehn Exemplare einer schlicht weiß gehaltenen Vinylplatte.

Während die Kundschaft in den Regalen stöberte, legte der Musikhändler Tuch leise die neue Scheibe auf: "Nach wenigen Sekunden wusste ich, das sind die Stones!"

Tino Tuch folgte den Anweisungen, versteckte die raren Exemplare der Single "Rough and Twisted" zu je 10,07 Euro in seinen Plattenregalen.

Am vergangenen Samstag öffnete er schließlich die Rollos seines preisgekrönten Musikgeschäfts am Dresdner Körnerplatz.

Die Kundschaft wartete bereits vor der Tür: "Innerhalb von Minuten waren alle Exemplare verkauft." Nur Tage später sei die Single im Internet für 1400 bis 2000 Euro zu haben gewesen.