Einer von elf Läden in ganz Deutschland: Rolling Stones "adeln" Dresdner Geschäft

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Am Samstag veröffentlichten die Rolling Stones eine neue Single. Diese gab es nur in ausgewählten Plattenläden. Einer davon: "Sweetwater Records" in Dresden.

Von Jakob Anders

Dresden - Heimlich und unter falschem Namen veröffentlichten die Rolling Stones am Samstag eine neue Single. Unter dem Pseudonym "The Cockroaches" gelangte die streng limitierte Vinyl-Scheibe weltweit nur in ausgewählte Plattenläden. In Deutschland waren es gerade einmal elf. Einer davon, und der einzige im Osten, ist "Sweetwater Records" am Dresdner Körnerplatz. Auch hier waren die Exemplare innerhalb weniger Minuten vergriffen.

Der Plattenladen "Sweetwater Records" am Körnerplatz in Dresden-Loschwitz ist eines von nur elf Musikgeschäften in Deutschland, die die neue Stones-Single vertreiben durften.
Der Plattenladen "Sweetwater Records" am Körnerplatz in Dresden-Loschwitz ist eines von nur elf Musikgeschäften in Deutschland, die die neue Stones-Single vertreiben durften.  © Steffen Füssel

Tino Tuch erhielt vergangene Woche einen Anruf von seiner Beraterin. Es sei eine Geheimaktion geplant, ein Paket mit Schallplatten würde bald eintreffen: "Am Freitagnachmittag kam dann ein zerzauster Sonderkurier aus Berlin und überreichte mir das schmale Paket", berichtet Tuch herzlich lachend. Darin enthalten waren zehn Exemplare einer schlicht weiß gehaltenen Vinylplatte.

Während die Kundschaft in den Regalen stöberte, legte der Musikhändler Tuch leise die neue Scheibe auf: "Nach wenigen Sekunden wusste ich, das sind die Stones!"

Tino Tuch folgte den Anweisungen, versteckte die raren Exemplare der Single "Rough and Twisted" zu je 10,07 Euro in seinen Plattenregalen.

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Am vergangenen Samstag öffnete er schließlich die Rollos seines preisgekrönten Musikgeschäfts am Dresdner Körnerplatz.

Die Kundschaft wartete bereits vor der Tür: "Innerhalb von Minuten waren alle Exemplare verkauft." Nur Tage später sei die Single im Internet für 1400 bis 2000 Euro zu haben gewesen.

Die Exemplare in "Sweetwater Records" waren schnell ausverkauft

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Seit 33 Jahren im Geschäft: Tino Toch (64) präsentiert die neue Rolling-Stones-Platte.
Seit 33 Jahren im Geschäft: Tino Toch (64) präsentiert die neue Rolling-Stones-Platte.  © Steffen Füssel
Dieses Infoblatt wurde mit den zehn Exemplaren der neuen Platte mitgeliefert. Der QR-Code verweist auf die Internetseite der Gruppe "The Cockroaches".
Dieses Infoblatt wurde mit den zehn Exemplaren der neuen Platte mitgeliefert. Der QR-Code verweist auf die Internetseite der Gruppe "The Cockroaches".  © Steffen Füssel
Folgt nun im Sommer (am 10. Juli) das langersehnte neue Album der Rolling Stones?
Folgt nun im Sommer (am 10. Juli) das langersehnte neue Album der Rolling Stones?  © picture alliance/dpa

Die geheimnisvolle Veröffentlichung sorgte weltweit für Aufsehen. Fans hatten bereits Tage zuvor Hinweise auf die Aktion entdeckt.

Ein Plakat mit QR-Code in London deutete auf die Aktion hin: "Es ist bekannt, dass nicht alle Songs der Stones veröffentlicht wurden. Viele Fans glauben, der Preis könnte ein Hinweis auf ein neues Album am 10. Juli sein", erklärt der erfahrene Plattenhändler.

Infos: www.sweetwaterjazz.de

Titelfoto: Bildmontage: Steffen Füssel (2)

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