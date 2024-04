Neue Leih-Roller in Dresden: Das hat es mit "emmy" auf sich

Die ersten grünen Mopeds von "emmy" stehen bereits auf Dresdner Straßen. © Max Patzig

Mit einer dreistelligen Anzahl an Rollern startet der Leih-Dienst in der sächsischen Landeshauptstadt. Doch dabei handelt es sich nicht um E-Scooter wie etwa von "Lime", die seit Jahren zum Stadtbild gehören. "emmy" hat nämlich Mopeds im Angebot.

Die Elektro-Fahrzeuge sind bis zu 45 km/h schnell und können von beliebigen Orten am Straßenrand einfach per App ausgeliehen werden. Abgestellt werden sie dann in vordefinierten Gebieten, die in der eigens dafür programmierten Handyanwendung von "emmy" ersichtlich sind, ebenso an der Bordsteinkante.

Die Nutzer müssen sich in der App zuerst kostenfrei registrieren. Vor der Ausleihe muss zudem ein Führerschein (Klasse A oder B) hinterlegt werden. Danach kann man jederzeit die kleinen Fahrzeuge nehmen.

Bezahlt wird im Minutentarif (Fahrt 33 Cent, Parken 19 Cent). Zusätzlich wird ein Euro fürs Entsperren der Roller fällig. Für Vielfahrer gibt es besondere Sparangebote.



Starten soll das Angebot laut Rathaus-Sprecher Alexander Buchmann am 1. Mai, wie er am heutigen Montag gegenüber TAG24 erklärte. Die Stadt schrieb die Suche nach einem Anbieter für einen solchen Leihservice zu Beginn des Jahres aus.

Praktisch: Die Mopeds kommen sogar mit Stauraum in Form einer Gepäckträgerbox. Für Fahrten in entlegenere Stadtteile gibt's eine Handyhalterung am Steuer. So kann man sich problemlos durch Dresden navigieren lassen.