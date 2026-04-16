Erste Prognose: So lange bleibt Dresdner Kaufland-Filiale nach Unfall noch geschlossen

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Kaufland musste seine Filiale im Otto-Dix-Center in Strehlen wegen eines Unfalls vorerst dichtmachen. Nun gibt es eine Prognose für die Wiedereröffnung.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Hier ist ohne den größten und wichtigsten Mieter nicht viel los: Anfang Februar musste Kaufland seine Filiale im Otto-Dix-Center (ODC) in Dresden-Strehlen wegen eines Unfalls vorübergehend dichtmachen. Nun gibt es eine erste Prognose für die Wiedereröffnung.

Noch ist das Rolltor geschlossen, im Sommer dürfte die Kaufland-Filiale im ODC wieder Kundschaft empfangen.
Noch ist das Rolltor geschlossen, im Sommer dürfte die Kaufland-Filiale im ODC wieder Kundschaft empfangen.  © Marvin Daunigt

Wie das Unternehmen gegenüber TAG24 mitteilte, soll der Standort bis zum Abschluss der Reparaturen noch bis voraussichtlich Ende Mai geschlossen bleiben. Weitere Details könne man jedoch nicht nennen.

Mit Aushängen und einem Aufsteller am Rolltor weist Kaufland die Besucher darauf hin, dass wegen einer "technischen Störung" die Filiale derzeit nicht zur Verfügung steht.

Dies trifft auch die anderen Händler des Centers, die bisher vom Kundenzustrom profitieren konnten – so etwa ein Crêpes-Verkäufer, der trotz aktueller Schwierigkeiten seinen Imbiss geöffnet hält.

Aushänge nennen Alternativ-Standorte in der Umgebung.
Aushänge nennen Alternativ-Standorte in der Umgebung.  © Marvin Daunigt
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Objektverwalter vom ODC soll die "Head of Real Estate" der Ventura Investment GmbH sein. Auf Anfrage wollte sich deren Geschäftsleitung "nach sorgfältiger Prüfung" weder zu den laufenden Arbeiten noch zur Unfallursache und der bisherigen Wartung der Rollsteige äußern.

Titelfoto: Montage: Marvin Daunigt (2)

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