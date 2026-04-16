Geht doch! Außerhalb Dresdens werden die Schwäne geschützt
Bischofswerda/Dresden - Tierquäler stören die Schwäne an den Kiesseen in Leuben seit Jahren beim Brüten. Tierschützer fordern eine Absperrung, doch die Stadtverwaltung winkt ab. Anderswo ist so etwas hingegen möglich.
Auch diesen Sommer hatten Unbekannte wieder Grillreste und Unrat neben dem Nest am Kiessee abgelegt. Tierschützer versuchten vergangene Woche, das Nest mit Flatterband abzuschirmen, was bereits wieder zerstört wurde.
Aus dem Geschäftsbereich der Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (60, Grüne) heißt es: "Im Bereich der Kiesgrube Leuben ist das Störpotenzial insgesamt sehr hoch. Eine Absperrung für ein Schwanenpaar würde das Problem daher nicht lösen."
Am Horkaer Teich in Bischofswerda funktioniert das hingegen.
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"Unser Bauhof hat nach Rücksprache mit der Naturschutzbehörde jetzt das Schwanennest mit Bauzäunen gegen zu neugierige Zweibeiner geschützt. Die Schwäne können jetzt in Ruhe brüten", teilt die Gemeinde dazu mit.
Unterdessen versuchen die Leubener Schwäne nun zum dritten Mal, ein Nest aufzubauen.
Titelfoto: Bildmontage: Ove Landgraf