Fachkräfteansturm bringt Dresden in Wohnungsnot!

Dresden - Eigentlich eine gute Nachricht: In wenigen Jahren erwartet OB Dirk Hilbert (52, FDP) Tausende neue Fachkräfte in Dresden. Doch schon seit über zehn Jahren ist Wohnraum ein knappes Gut in der Landeshauptstadt. Die Milliardenansiedlungen im "Silicon Saxony" verschärft die Situation - und Hilberts Lösungsvorschlag geht nicht auf.