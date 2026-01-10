Fernsehturm-Pläne in Dresden werden konkreter

Dresden - Die Wiedereröffnung des Dresdner Fernsehturms (252 Meter) kommt einen Schritt voran: Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen, nun soll die Durchführungsphase starten. Darüber entscheidet der Stadtrat am 5. März öffentlich.

Unerreichbares Wahrzeichen: Der Dresdner Fernsehturm ist seit 1991 für Besucher geschlossen. © imago/C3 Pictures

Geplant sind laut aktueller Vorlage von OB Dirk Hilbert (54, FDP) die denkmalgerechte Sanierung des Turms samt Aussichtskanzel, Eingangshalle, Technik- und Wirtschaftsgebäuden sowie der Außenanlagen.

Der Finanzierungsbedarf liegt bei 25,65 Millionen Euro. Davon soll der Bund über Fördermittel die Hälfte, Freistaat und Stadt jeweils 6,41 Millionen übernehmen.

Der städtische Anteil enthält Planungskosten und wird teilweise umgeschichtet. Für den Fernsehturm ist ein privater Parkplatz (49 Stellplätze, 500.000 Euro) vorgesehen.

Zusätzlich sind eine Buswendeschleife und barrierefreie Wege geplant, um den Besucherverkehr (bis zu 200.000 Personen pro Jahr) zu ordnen. Einen konkreten Fertigstellungstermin nennt das Papier nicht.