Fest vorbei: Hier können Dresdner jetzt ihren Weihnachtsbaum entsorgen
Dresden - Weihnachten ist vorbei, und der Baum muss raus! In Dresden geht das wie jedes Jahr gebührenfrei, wenn man die richtigen Termine kennt.
Zwischen dem 27. Dezember 2025 und dem 31. Januar 2026 nehmen alle städtischen Wertstoffhöfe alte Weihnachtsbäume kostenlos an.
Zusätzlich gibt es vom 29. Dezember bis zum 10. Januar mehr als 100 Sammelplätze im gesamten Stadtgebiet. Am 10. Januar werden außerdem Sonderannahmen angeboten, unter anderem in Schönfeld-Weißig, Weixdorf und Langebrück.
Wichtig: Am Baum darf kein Schmuck mehr hängen, und Plastiktüten sind tabu. Die Bäume werden später zu Holzhackschnitzeln verarbeitet und als Brennstoff genutzt.
Als Tierfutter eignen sie sich nicht, weil Metallreste von Kugeln gefährlich sein können. Wer den Baum erst später loswerden will, zahlt ab dem 1. Februar 2026 je nach Größe ein bis zwei Euro.
Alle Abgabemöglichkeiten sind im Internet unter www.dresden.de/abfall abrufbar. Bei Fragen oder Problemen hilft das Abfall-Info-Telefon unter Tel. 0351/488 96 33 (Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, Dienstag bis Donnerstag von 13 bis 17 Uhr).
Titelfoto: Bildmontage: Steffen Füssel, imago/Marius Schwarz