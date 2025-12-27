Fest vorbei: Hier können Dresdner jetzt ihren Weihnachtsbaum entsorgen

Dresden - Weihnachten ist vorbei, und der Baum muss raus! In Dresden geht das wie jedes Jahr gebührenfrei, wenn man die richtigen Termine kennt.

Ein überquellender Abladecontainer am Wettiner Platz: Viele Dresdner wollen ihre Bäume nun schnell loswerden. (Archivfoto) © Steffen Füssel

Zwischen dem 27. Dezember 2025 und dem 31. Januar 2026 nehmen alle städtischen Wertstoffhöfe alte Weihnachtsbäume kostenlos an.

Zusätzlich gibt es vom 29. Dezember bis zum 10. Januar mehr als 100 Sammelplätze im gesamten Stadtgebiet. Am 10. Januar werden außerdem Sonderannahmen angeboten, unter anderem in Schönfeld-Weißig, Weixdorf und Langebrück.

Wichtig: Am Baum darf kein Schmuck mehr hängen, und Plastiktüten sind tabu. Die Bäume werden später zu Holzhackschnitzeln verarbeitet und als Brennstoff genutzt.

Als Tierfutter eignen sie sich nicht, weil Metallreste von Kugeln gefährlich sein können. Wer den Baum erst später loswerden will, zahlt ab dem 1. Februar 2026 je nach Größe ein bis zwei Euro.