"Puls steigt, wenn ich Sirene höre": Chef kämpft mit Fehlalarmen in Neuer Mensa

Dresden - Plötzlich schrillt der Feueralarm: Bereits fünf Mal hat die Brandmeldeanlage in der Neuen Mensa seit der Eröffnung Ende März ausgelöst. Immer handelte es sich um einen Fehler. Beim Chef sorgt dieses Problem für Anspannung.

Bereits die Eröffnungsfeier der Neuen Mensa in Dresden wurde durch zwei Fehlalarme unterbrochen. Das Ganze wiederholte sich in den nachfolgenden Wochen noch drei Mal. © Eric Münch

"Mein Puls steigt ein wenig, wenn ich eine Feuerwehr-Sirene höre", sagt Michael Rollberg (44), Geschäftsführer des Dresdner Studentenwerks, im Gespräch mit TAG24.

Er musste im laufenden Betrieb drei Falschalarme feststellen. Hinzu kommen zwei Stück vom Tag der Einweihungsfeier. "Schuld daran war beispielsweise eine offene Kühlzellentür oder auch Wasserdampf, der aus der Nudeltheke noch oben zog", berichtet der 44-Jährige.

Kunden und Mitarbeiter hätten dadurch stets das Gebäude verlassen müssen – Teller mit Essen seien kalt geworden, Gerichte in Zubereitung hätten nicht finalisiert werden können. "Schon aus Gründen einer möglichen Keimbelastung mussten immer Lebensmittel entsorgt werden", ärgert sich Rollberg. "Hier trifft die Planung des technischen Brandschutzes auf die Lebensrealität einer Mensa."

Man sei mit dem SIB als Erbauer des Objekts bereits am Umsetzen von Lösungen. "Dazu gehört das Neu-Positionieren von Meldern, die Feinjustierung der Sensibilität und eine Parallelschaltung, sodass in bestimmten Räumen mehrere Melder auslösen müssen."