"Puls steigt, wenn ich Sirene höre": Chef kämpft mit Fehlalarmen in Neuer Mensa
Dresden - Plötzlich schrillt der Feueralarm: Bereits fünf Mal hat die Brandmeldeanlage in der Neuen Mensa seit der Eröffnung Ende März ausgelöst. Immer handelte es sich um einen Fehler. Beim Chef sorgt dieses Problem für Anspannung.
"Mein Puls steigt ein wenig, wenn ich eine Feuerwehr-Sirene höre", sagt Michael Rollberg (44), Geschäftsführer des Dresdner Studentenwerks, im Gespräch mit TAG24.
Er musste im laufenden Betrieb drei Falschalarme feststellen. Hinzu kommen zwei Stück vom Tag der Einweihungsfeier. "Schuld daran war beispielsweise eine offene Kühlzellentür oder auch Wasserdampf, der aus der Nudeltheke noch oben zog", berichtet der 44-Jährige.
Kunden und Mitarbeiter hätten dadurch stets das Gebäude verlassen müssen – Teller mit Essen seien kalt geworden, Gerichte in Zubereitung hätten nicht finalisiert werden können. "Schon aus Gründen einer möglichen Keimbelastung mussten immer Lebensmittel entsorgt werden", ärgert sich Rollberg. "Hier trifft die Planung des technischen Brandschutzes auf die Lebensrealität einer Mensa."
Man sei mit dem SIB als Erbauer des Objekts bereits am Umsetzen von Lösungen. "Dazu gehört das Neu-Positionieren von Meldern, die Feinjustierung der Sensibilität und eine Parallelschaltung, sodass in bestimmten Räumen mehrere Melder auslösen müssen."
Studentenwerk mit Geld-Zurück-Versprechen bei Fehlalarm
Da man Betroffene nicht vergraulen will, gibt es vonseiten des Studentenwerks ab Montag ein Geld-Zurück-Versprechen bei einer erneuten Fehlauslösung der Anlage. "Die Erstattung gilt für Einkäufe ab 20 Minuten vor dem Alarm", heißt es in einem Beitrag auf Instagram.
"Das ist unser Entgegenkommen für ein solch ungewolltes Erlebnis", ergänzt Rollberg.
Er hoffe, dass die bereits ergriffenen Maßnahmen ihre Wirkung zeigen. "Mit jedem Tag, an dem kein unnötiger Feueralarm kommt, gewinnen wir Sicherheit, dass das System funktioniert."
Immerhin: In dieser Woche sei alles ruhig gewesen.
Titelfoto: Montage: Eric Münch, Thomas Türpe