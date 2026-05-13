Frau im Großen Garten erschlagen: Warum wurde der Todesfall verschwiegen?

Dresden - Äste und sogar Bäume stürzen im Großen Garten auf Parkbesucher. Doch die Schlösserland-Verantwortlichen informierten die Öffentlichkeit noch nicht mal über den tragischen Todesfall der obdachlosen Französin (†55) , die im Juni vergangenen Jahres von einer Buche erschlagen wurde. Und selbst jetzt – elf Monate später – geht Schlösserland-Geschäftsführer Christian Striefler (64) lieber in Deckung.

Die Französin (†55) wurde in der Nähe des Friedrich-Bouché-Weges im Dickicht von einer Buche erschlagen. © Holm Helis

Weder die Schlösserverwaltung des Freistaats noch die aktuell ermittelnde Staatsanwaltschaft und auch nicht die Polizei hatten den (nicht natürlichen) Todesfall seinerzeit öffentlich gemacht. Monatelang schwiegen die Behörden.

Dabei liefen im Hintergrund intensive Arbeiten: Allein von Oktober bis Januar wurden 1500 Baumpflegemaßnahmen durchgeführt. Sachsens Finanzminister Christian Piwarz (50, CDU) hatte dafür sogar noch 400.000 Euro extra springen lassen, das auch mit der Gewährleistung für die Sicherheit der Besucher begründet.

Kein Wort jedoch zu der Toten oder den zwei weiteren Opfern, die sich nach dem tödlichen Unglück noch durch Astabbruch (im August) leicht verletzten.

Erst eine Grünen-Anfrage zu den Folgen des Klimawandels vom März an die Staatsregierung brachte überhaupt diese drei "Personenschäden" ans Tageslicht.

"Es ist bedauerlich, dass die Sicherheitsmängel nur durch unsere Anfrage offenbar wurden", kritisiert der Landtagsabgeordnete Thomas Löser (53, Grüne).