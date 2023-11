Für die nächsten hundert Jahre: Dresdner Traditionshändler "Eisenfeustel" macht sich zukunftsfest

Dresden - Schrauben, Kochtöpfe, Saatgut: Der "Eisenfeustel" in der Neustadt gilt als kleinster Baumarkt der Stadt und vielen Kunden als Institution - mit mehr als hundertjähriger Geschichte! Jetzt will Inhaber Thomas Haaß (47) seinen Laden fit fürs nächste Jahrhundert machen - und das historische Mobiliar restaurieren.

Er schätzt ihr Alter auf 150 Jahre: "Eisenfeustel"-Chef Thomas Haaß (47) braucht eine Leiter, um an eine der unzähligen Schubladen mit seinen Eisenwaren zu gelangen. © Steffen Füssel

Der bekannte Laden wurde 1921 auf dem Gelände des Alten Schlachthofs an der Leipziger Straße in Dresden gegründet, zog 1950 an die Bautzner Straße.

Blickfänger auch für Kunden ist seitdem das markante wandhohe Massivholz-Regal hinterm Tresen mit 252 Schubladen und Schiebeleiter. Laut Haaß stammt die Antiquität sogar noch aus der Zeit vorm Eisenfeustel, dürfte 150 Jahre alt sein.

Doch die Spuren der Zeit sind deutlich: Die Farbe verblasst, das Holz ist uneben, manche Fächer lassen sich kaum noch öffnen.



"Wir wollen unseren historischen Schatz würdigen und erhalten, auch im Sinne der Nachhaltigkeit", erklärt Haaß.

"Die Schubladenfronten waren ursprünglich mit grünem Stoff bekleidet. Nach diesen historischen Vorbildern wollen wir alle wieder aufarbeiten, erneuern und damit erhalten." Das sollen die Weißiger Werkstätten (eine Einrichtung der evangelischen Behindertenhilfe) übernehmen.

Für Tresen und Regal rechnet Haaß mit rund 5500 Euro.