Für mehr Sicherheit: Das ändert sich am Dresdner Hauptbahnhof

Dresden - Täglich nutzen rund 65.000 Reisende den Dresdner Hauptbahnhof. Wo viele Menschen unterwegs sind, müssen auch Ordnungshüter ständig präsent sein. Für mehr Sicherheit intensivieren Bundespolizei sowie Deutsche Bahn (DB) die Zusammenarbeit und lassen fortan gemeinsame Kontrollgänge durchführen.

Im Quartett: Jeweils zwei Kräfte von Bundespolizei und Deutscher Bahn gehen im Dresdner Hauptbahnhof auf Streife. © Holm Helis

"Die Streifen bestehen nun aus zwei Bundespolizisten und zwei Mitarbeitern von DB Sicherheit", erklärte Sebastian Reinke (42), stellvertretender Leiter der Dresdner Bundespolizei. So könnten Verzögerungen durch Zuständigkeitsgrenzen - etwa beim Aufnehmen von Straftaten oder Erteilen von Hausverboten - vermieden und die Effizienz gesteigert werden.

Nachdem zunächst nur zwei Streifen tagsüber sowie nachts im Außen- und Innenbereich des Verkehrsknotenpunktes unterwegs waren, konnte nun eine weitere Vierer-Patrouille den Dienst aufnehmen. "Dafür haben wir unser Personal am Hauptbahnhof verdoppelt", sagte Stephan John (57), Regionalbereichsleiter Südost bei DB Sicherheit.

Wegweisend für das Vorhaben sei dabei der Sicherheitsgipfel im Februar nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz gewesen.

Unterstützung erhalten die Uniformierten über die Leitstelle durch den gezielten Einsatz modernster Videotechnik. Allein im Dresdner Hauptbahnhof sind 196 4-K-Überwachungskameras an 95 Standorten verbaut. Auch werden Bodycams als Mittel der Eigensicherung immer wichtiger.