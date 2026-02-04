Schwarzfahrer schlägt Zugbegleiter tot! Gewerkschaft ruft zu Schweigeminute auf
Landstuhl - Ein 26-jähriger Schwarzfahrer hat am Montagabend in Landstuhl (Rheinland-Pfalz) einen Zugbegleiter der Deutschen Bahn angegriffen und durch Faustschläge gegen den Kopf tödlich verletzt!
Der 36-jährige Serkan C. starb am frühen Mittwochmorgen an den Folgen der brutalen Attacke, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mitteilte.
Die Obduktion des Leichnams soll demnach noch am Mittwoch erfolgen.
Der mutmaßliche Täter sei am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser habe "wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags" einen Haftbefehl gegen den Mann erlassen, wie ein Polizeisprecher erklärte.
"Der tragische Tod unseres Kollegen Serkan C. macht mich fassungslos und traurig", teilte Bahn-Chefin Evelyn Palla (52) auf Linkedin mit. Ihr "tiefes Mitgefühl" gelte seinen Angehörigen, seinen Freunden und seinen Kolleginnen und Kollegen.
Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ruft zur Ehrung des Verstorbenen zu einer Schweigeminute auf. Diese soll am Mittwoch um 15 Uhr stattfinden.
Tödliche Attacke im Regionalexpress von Landstuhl nach Homburg
Ein Sprecher der Polizei schilderte am Dienstag den Vorfall, der sich am Montagabend in einem Regionalexpress von Landstuhl in Richtung Homburg ereignet hatte.
Kurz nachdem der Zug den Bahnhof in Landstuhl verlassen hatte, kontrollierte der 36 Jahre alte Zugbegleiter einen Fahrgast, der aber keinen gültigen Fahrschein vorzeigen konnte.
Als der Zugbegleiter daraufhin den 26-jährigen Schwarzfahrer des Zuges verweisen wollte, habe dieser laut Polizei den Mann unvermittelt angegriffen. Dabei erlitt der Zugbegleiter schwerste Verletzungen und musste vor Ort reanimiert werden.
Bis zum Eintreffen der Polizei sowie des Rettungsdienstes leisteten Fahrgäste Erste Hilfe. Der Zugbegleiter wurde in ein Krankenhaus gebracht, während die Polizei den Angreifer festnahm.
Erstmeldung vom 3. Februar, 16.42 Uhr, zuletzt aktualisiert am 4. Februar um 11.49 Uhr.
Titelfoto: Robert Michael/dpa