Schwarzfahrer schlägt Zugbegleiter tot! Gewerkschaft ruft zu Schweigeminute auf

Landstuhl - Ein 26-jähriger Schwarzfahrer hat am Montagabend in Landstuhl ( Rheinland-Pfalz ) einen Zugbegleiter der Deutschen Bahn angegriffen und durch Faustschläge gegen den Kopf tödlich verletzt!

Der Regio-Express war am Montag von Landstuhl in Richtung Homburg unterwegs. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Der 36-jährige Serkan C. starb am frühen Mittwochmorgen an den Folgen der brutalen Attacke, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mitteilte.

Die Obduktion des Leichnams soll demnach noch am Mittwoch erfolgen.

Der mutmaßliche Täter sei am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser habe "wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags" einen Haftbefehl gegen den Mann erlassen, wie ein Polizeisprecher erklärte.

"Der tragische Tod unseres Kollegen Serkan C. macht mich fassungslos und traurig", teilte Bahn-Chefin Evelyn Palla (52) auf Linkedin mit. Ihr "tiefes Mitgefühl" gelte seinen Angehörigen, seinen Freunden und seinen Kolleginnen und Kollegen.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ruft zur Ehrung des Verstorbenen zu einer Schweigeminute auf. Diese soll am Mittwoch um 15 Uhr stattfinden.