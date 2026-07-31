Gasleck in Cotta: Meißner Landstraße in Richtung Innenstadt voll gesperrt

Dresden - Dieser Bereich ist ohnehin schon "baustellengeplagt". Am Freitagmittag musste die Meißner Landstraße in Dresden -Cotta am Mittag in Richtung Innenstadt auch noch voll gesperrt werden, wie SachsenEnergie meldet. In Höhe der Straße An der Wasserschöpfe (kurz vor der Hamburger Straße) wurde demnach ein Gasleck entdeckt.

Ein Gasleck sorgt in Dresden-Cotta für Ärger. © Roland Halkasch

"Um die Ursache zu erörtern und den Schaden zu beheben, war innerhalb kürzester Zeit eine Tiefbaufirma vor Ort. Diese repariert seit ca. 12 Uhr das betreffende Rohr", schreibt SachsenEnergie.

Gegen 15 Uhr wurde die Schadstelle schließlich gefunden.

Um den Gasdruck kurzzeitig abzusenken, musste dann ab 16.30 Uhr austretendes Gas kontrolliert abgefackelt werden.

"Dieses Verfahren dient der Sicherheit, indem das Gas gezielt verbrannt wird, anstatt es unverbrannt entweichen zu lassen. Dabei können vorübergehend Flammen sichtbar und Geräusche hörbar werden", so Sachsen Energie.