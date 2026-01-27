Für seine kleine Tochter: Kranker Vater startet Spendenkampagne, um Schulden abzustottern

Als Kind kassierte er Schläge, wurde drogenabhängig, obdachlos. Er kämpfte sich zurück. Doch jetzt kann der Dresdner Kevin Ditgen nicht mehr.

Von Hermann Tydecks

Dresden - In seinem Leben hat Kevin Ditgen (36) schon viele Tiefen erlebt: Als Kind kassierte er Schläge, wurde drogenabhängig, obdachlos. Er kämpfte sich zurück, fand einen Job, Wohnung, wurde in Dresden Vater. Doch seine Depressionen werfen ihn bis heute immer wieder zurück, er steckt tief in der Schuldenfalle. Nun geht er den für ihn bislang schwierigsten Schritt: Er bittet seine Mitmenschen öffentlich um Hilfe.

Sein bislang schwerster Schritt: Kevin Ditgen (36) bittet öffentlich um finanzielle Hilfe. © Ove Landgraf Ditgen erlebte schon mit sieben Jahren häusliche Gewalt. "Mein Stiefvater schlug mich, weil ich einnässte", sagt er. Seine Mutter habe ihm nicht helfen können, mit 15 lebte er vorübergehend im Heim. Das Lernen fiel ihm auch wegen ADHS schwer, er rauchte, trank, die Hauptschule schaffte er "nur mit Ach und Krach". Dazu kamen bereits im Teenageralter depressive Phasen. Er verließ sein Zuhause, landete für drei Jahre auf der Straße. Er nahm Amphetamine, sei aber nie kriminell geworden, habe sich als Straßenmusiker mit seiner Gitarre durchgeschlagen, sagt er. Über eine Bekannte schaffte er den Absprung, bekam eine Bude, brach dann aber eine Ausbildung zum Tischler ab. Wegen seiner Depressionen, schildert er. Nach Therapien, Entzugsklinik und Privatinsolvenz schloss er seine Lehre ab und zog mit einem Kumpel 2016 nach Dresden.

Mit seinem Geld kommt er nicht klar

Im Internet hat er eine Spendenkampagne für sich selbst gestartet. © Ove Landgraf Doch ein geregeltes Leben zu führen, fällt ihm schwer. Vor allem wegen seiner Krankheit - trotz Behandlung und teils stationären Klinikaufenthalten in Klotzsche. Freude bereite ihm Arbeit im sozialen Bereich: Bei der Treberhilfe schälte er ehrenamtlich Kartoffeln oder verteilte Suppen an Obdachlose. Seit September arbeitet er für einen sozialen Dienst als Alltagsassistent, hilft Menschen mit Handicap, begleitet sie etwa zum Bowling, Schwimmbad, Kino, berichtet Ditgen. Doch mit seinem Geld kommt er nicht klar. Er lebe zwar drogenfrei, trinke auch keinen Alkohol mehr, sei aber erneut verschuldet. "Wegen meiner Krankheit fühle ich mich oft einsam und habe das mit Konsum kompensiert", sagt er. Für TV, Playstation oder Parfüms nahm er einen Kredit auf. Den Unterhalt für seine sechsjährige Tochter, die er alle zwei Wochen sieht, muss ihm der Staat auslegen.

Ditgen will seiner Tochter mehr bieten können