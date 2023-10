Gorbitzer wehren sich gegen Container-Dorf: Angespannte Stimmung vor Entspannungs-Zentrum

Von Jakob Anders

Dresden - Wegen offener Kritik am Bau des neuen Container-Dorfes in Gorbitz erhielt Klaus Schumann (71) sogar Anfeindungen von seinen Hotelgästen. Aber für den Geschäftsmann ist das Maß voll. Schumann will nun vor dem Verwaltungsgericht den Baustopp an der Kesselsdorfer Straße erzwingen.