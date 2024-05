Große Pläne im Herzen der Neustadt: Wie sich die Königsbrücker Straße verändern wird

Jonas Heinitz und Clemens Wagenbreth haben das Bürgerbegehren initiiert. © privat

Derweil macht sich die "Initiative Fuß- und Radentscheid Dresden" mit einem Bürgerbegehren für mehr und vor allem sicherere Rad- und Fußwege stark. In den nächsten zwölf Monaten wollen die Initiatoren 30.000 Unterschriften sammeln.

Am morgigen Samstag blasen sie dafür zur "Tanzdemo": Mit einem fahrenden Klavier und einer Kinderdisco wollen sie "abgasfrei" am Alaunplatz zeigen, "was mit Lastenrädern alles möglich ist", so Begehren-Anmelder Clemens Wagenbreth. Eine Verbesserung der Fuß- und Radwege sei dringend notwendig.

Laut Unfallatlas des Fahrrad-Clubs ADFC ist Dresden tatsächlich die gefährlichste Radler-Stadt Deutschlands.

Zwischen 2020 und 2022 starben fünf Radfahrer bei Verkehrsunfällen, 538 wurden schwer verletzt - so viele wie in keiner anderen Stadt dieser Größe (450.000 bis 650.000 Einwohner).