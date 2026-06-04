Großes CSD-Finale führt zu Sperrungen in der City: Das ist am Samstag geplant
Dresden - Am Sonnabend steht der große Finaltag des diesjährigen Christopher Street Days (CSD) in Dresden an. Neben Kundgebungen und großer Abschluss-Party findet abermals ein Demonstrationszug durch die Innenstadt statt - es kommt zu Straßensperrungen.
Wie die Veranstalter im Vorhinein gegenüber TAG24 mitteilten, soll der Samstag "den Höhepunkt des CSD-Wochenendes" bilden. Deshalb wurde einiges geplant.
Von 9 bis 11 Uhr findet eine Mahnwache auf dem Altmarkt statt. Das eigentliche Straßenfest startet um 10 Uhr, ebenfalls auf dem Altmarkt, wo um 11.30 Uhr dann die Auftaktkundgebung zur Eröffnung des Demonstrationszuges beginnen soll. Unter den Gästen: Unter anderem Sachsens stellvertretende Ministerpräsidentin Petra Köpping (66, SPD).
Pünktlich um 12 soll sich dann der Demo-Zug in Bewegung setzen: ab geht's durch die Innenstadt und Neustadt (mehr dazu unten). Am Alaunplatz und Terrassenufer sind Zwischenkundgebungen eingeplant.
Am Abend tritt der Partyaspekt noch mehr in den Vordergrund: In der Boys Bar (Alaunstraße 80) wird ab 19 Uhr zum "offenen Puppystammtisch" geladen. Drei Stunden später startet die "Celebrate your Fetish!"-Party.
Auch auf dem Altmarkt, wo den ganzen Tag über Programmpunkte stattfinden, wird zu fortgeschrittener Stunde gefeiert: Star-DJ Felix Jaehn (31) wird ab ca. 22 Uhr auflegen. Zeitgleich steigt darüber hinaus im Arteum (Am Brauhaus 3) die offizielle Afterparty des CSD.
CSD Dresden sorgt für Straßensperrungen auf beiden Elbseiten
Die diesjährige Route des Demonstrationszuges lautet indes wie folgt: Altmarkt – Seestraße/Külz-Ring – Pirnaischer Platz – Albertbrücke – Rothenburger Straße – Görlitzer Straße – Alaunplatz – Königsbrücker Straße – Albertplatz – Königstraße – Augustusbrücke – Terrassenufer – Altmarkt. Die Veranstalter gehen von rund 10.000 Teilnehmern aus.
In den betroffenen Bereichen ist ab 12 Uhr mit Sperrungen zu rechnen, wie das Dresdner Rathaus am Donnerstag mitteilte. "Auch im öffentlichen Nahverkehr ist in diesen Zeiträumen mit Unterbrechungen und Umleitungen zu rechnen."
Es wird empfohlen, das betroffene Gebiet wenn möglich weiträumig zu umfahren.
Titelfoto: Montage: dpa/Robert Michael, Eric Münch