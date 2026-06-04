Drei Tage CSD in Dresden: "Erleben leider wieder mehr Hass und Anfeindungen"

Dresden - Das Sächsische Oberverwaltungsgericht hat entschieden: Der CSD Dresden 2026 muss als Versammlung behandelt werden - dem queeren Straßenfest steht also nichts mehr im Wege! Sehr zur Freude von Vorstandssprecher Ronald Zenker, der im TAG24 -Interview die gesellschaftliche Relevanz betont und sein persönliches Highlight in diesem Jahr verrät.

CSD-Dresden-Vorstandssprecher Ronald Zenker im vergangenen Jahr auf dem Christopher Street Day. © Eric Münch

Die Entscheidung des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts von Dienstag sei ein wichtiger Erfolg für den CSD Dresden, erklärt Zenker.

Zuvor hatten die Landesdirektion Dresden und das Verwaltungsgericht dem Christopher Street Day abgesprochen, eine genehmigungsfreie Versammlung zu sein – es drohte eine Absage.

Nun ist klar: "Der CSD Dresden kann am Donnerstag starten – politisch, kulturell und, ja, auch mit Bratwurst. Denn ein CSD war noch nie nur das eine oder das andere", so der Vorstandssprecher. Bis Samstag (4. bis 6. Juni) soll also in Dresden demonstriert und die LGBTQ+-Community gefeiert werden.

Nach Wochen der Unsicherheit könne man sich ab sofort auf das Wichtige konzentrieren -"Sichtbarkeit, Vielfalt, Menschenrechte und eine offene Gesellschaft". Gerade in Sachsen wolle man ein klares Signal senden: "Queere Menschen gehören selbstverständlich zu unserer Gesellschaft. Sichtbarkeit schafft Akzeptanz – und dafür gehen wir auf die Straße", sagt Zenker zu TAG24.

Denn der Stand in der derzeitigen politischen und gesellschaftlichen Lage ist kein einfacher. "Wir erleben leider wieder mehr Hass und Anfeindungen." Doch man wolle und dürfe sich davon nicht einschüchtern lassen, sondern mit Sichtbarkeit, Zusammenhalt und einer friedlichen Demonstration antworten.