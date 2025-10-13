Handwerker blockieren Stellplätze: Anwohner in Klotzsche genervt vom Park-Chaos

Dresden - Im südlichen Klotzsche liegen die Nerven blank: Seit Monaten blockieren Fahrzeuge von Handwerkern der nahegelegenen Infineon-Baustelle die ohnehin raren Parkplätze der Anwohner - mit spürbaren Auswirkungen auf den Alltag der Betroffenen.

Bäckermeisterin Sandra Linder (36) verzeichnet wegen der fehlenden Haltefläche hohe Umsatzverluste. © Norbert Neumann

Sandra Lindner (36), Inhaberin der Bäckerei Fiedler, betreibt eine Verkaufsstelle an der Kieler Straße, rund zehn Gehminuten von der Baustelle entfernt. Chip-Riese Infineon errichtet auf den Hellerbergen bis Herbst 2026 seine neue "Smart Power Fab" - verbunden mit rund 1000 zusätzlichen Arbeitsplätzen.

Täglich sind dort Hunderte Handwerker beschäftigt, viele von ihnen kommen aus dem Ausland, etwa aus Tschechien, Polen oder der Slowakei.

Die Bäckermeisterin ist verärgert: Ihre Ware wird zweimal täglich aus der Backstube in Langebrück angeliefert, doch die Bautrupps stellen ihre Transporter direkt vor der Filiale ab.

"Wir stehen dann teilweise in der dritten Reihe, um Brötchen, Brote und Kuchen ins Geschäft zu räumen." Auch für ihre Kunden wird die Erreichbarkeit zum Problem. "Wir verzeichnen in der Filiale einen Umsatzrückgang von 50 Prozent. Das ist jenseits von Gut und Böse."

Sandra Lindner musste deshalb die Öffnungszeiten kürzen.