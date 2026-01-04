Im Kreißsaal wird gelacht, geweint und mitgezählt: Dresden begrüßt zahlreiche Baby-Sachsen

Dresden - Erste Schreie, zitternde Hände und ganz großes Glück: 2025 hat Dresden wieder viele neue Erdenbürger begrüßt. In den Kreißsälen der Stadt Dresden wurde gelacht, geweint und auch fleißig mitgezählt.

So süß! Tausende Babys erblickten im abgelaufenen Jahr in Dresden das Licht der Welt - als waschechte Sachsen! (Symbolfoto) © w

Die Uniklinik bleibt dabei die geburtenstärkste Adresse. 2231 Babys kamen dort 2025 zur Welt - etwas mehr als im Vorjahr (2024: 2176 Kinder). Insgesamt begleiteten die Teams 2158 Geburten, darunter 69 Zwillings- und sogar zwei Drillingsgeburten.

Jungen waren leicht in der Überzahl: 1162 Jungen gegenüber 1069 Mädchen. "Wir freuen uns auch im neuen Jahr auf viele werdende Eltern, die wir während der Schwangerschaft sowie zur Geburt betreuen und beraten.

Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass sie sich bei uns wohlfühlen", sagt Pauline Wimberger, Direktorin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe.

Deutlich kleiner, aber nicht weniger herzlich ging es im Diakonissenkrankenhaus zu. Hier wurden insgesamt 953 Geburten gezählt, durch zwei Zwillingsgeburten kamen 955 Kinder zur Welt.