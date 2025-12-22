Mit Social Media zum Erfolg: So startete Jungunternehmerin Lisann mit ihrer Firma durch
Dresden - Sie ist gerade einmal 24 Jahre alt und gründete schon vor fast drei Jahren ihre eigene Firma: Mit der Marketing-Agentur "The Social Lab" hat Lisann Jacobi gemeinsam mit ihren zwei Mitarbeiterinnen bereits zahlreiche Projekte umgesetzt - und hat noch einiges vor!
Die Idee entstand während ihrer Tätigkeit als Werkstudentin im Bereich Social-Media-Management. Diese Arbeit gefiel ihr so gut, dass sie selbst begann, auf Social Media zu posten.
Mit der Zeit kamen immer mehr Menschen auf sie zu, baten um Ratschläge oder Unterstützung. Schnell wurde ihr klar, dass genau das ihre Leidenschaft ist und sie es gern beruflich machen möchte.
Trotz anfänglicher Zweifel wagte sie 2023 den Schritt in die Selbstständigkeit und gründete "The Social Lab". Rund zwei Jahre führte sie die Agentur nebenberuflich, seit Februar 2025 betreut sie das Unternehmen nun in Vollzeit.
"Ich habe (...) neben meiner normalen Arbeit angefangen und hab das wirklich nur nebenbei für ein, zwei kleine Kunden gemacht, aber irgendwann wurde das so groß, dass ich (…) gesagt habe, ich kündige jetzt meinen Job und mach das Vollzeit", erklärte sie.
Damals dachte sich Lisann: "Wenn’s nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Was ist das Schlimmste, das passieren kann? Dass ich meinen normalen Job weitermache!" Sie fügte hinzu, dass sie im Notfall jedoch auch immer einen Plan B im Hinterkopf habe.
Nun betreut sie gemeinsam mit ihrem Team verschiedene Social-Media-Kanäle von Unternehmen, organisiert Events und übernimmt das Management unterschiedlicher Creatorinnen.
Die 24-Jährige erklärte, dass das Influencer-Management darauf ausgelegt sei, junge und kleine Creator unter Vertrag zu nehmen und sie anschließend zu einer großen Reichweite zu bringen sowie ihnen dabei Schritt für Schritt zu helfen.
Drei lokale Content-Creatorinnen aus Dresden und Umgebung stehen mittlerweile bei ihr unter Vertrag.
"The Social Lab" betreut den TikTok-Kanal der Dresdner Altmarkt-Galerie
Unterstützt werden Lisann und "The Social Lab" von der Junior-Social-Media-Managerin Magdalena Berger (23) sowie von Maunee Kühne (24), Head of Strategy and Finance.
Seit Kurzem zählt die Dresdner Altmarkt-Galerie zu den Kunden der Agentur. Das Team betreut jetzt den TikTok-Kanal des Einkaufszentrums.
Darüber hinaus arbeitet die Agentur mit mehreren lokalen Partnern zusammen, darunter ein Brautmodengeschäft in Radebeul.
"Man sieht echt, wie sich das lohnt, wenn man seine volle Energie reinsteckt. (…) Wir haben uns (...) schon weiterentwickelt", so Lisann stolz.
Doch es gab nicht nur Erfolge. Die 24-Jährige musste bereits mit einigen Rückschlägen und Stresssituationen kämpfen. Dennoch bewahren die drei im Team stets einen kühlen Kopf und konnten bislang alle Herausforderungen meistern.
Jungen Menschen, die ebenfalls den Schritt in die Selbstständigkeit wagen wollen, möchte sie Mut machen: Sie sollten sich einfach trauen - und dennoch immer einen Plan B im Hinterkopf behalten.
Lisann Jacobi organisiert regelmäßig Influencer-Events
Eine Sache ist den drei Mädchen jedoch besonders wichtig: lokale Content-Creatorinnen zu unterstützen.
Genau dafür organisiert "The Social Lab" regelmäßige Get-togethers.
Unter dem Motto "Manifest and Mistletoe Christmas Event" brachte Lisann vor wenigen Tagen erneut Influencerinnen zusammen - mit dem Ziel, sich auszutauschen und zu vernetzen.
"Wir wollten eigentlich so eine Weihnachts-Influencer-Feier machen, wo alle nochmal zusammenkommen, aufs Jahr zurückblicken können, aber auch Motivation für 2026 sammeln können", so Lisann.
Dieses Treffen war bereits das vierte dieser Art. In gemütlicher Atmosphäre wurden kleine Snacks und Getränke gereicht.
Zudem gaben zwei Speaker spannende Einblicke in ihren Werdegang und ihre Motivation.
Auch für 2026 hat die 24-Jährige viel geplant, darunter zahlreiche weitere Influencer-Events.
