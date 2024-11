Junge (2) stürzt in metertiefes, schmales Rohr! Heldenhafte Rettung bei klirrender Kälte

Pirna - Drama auf dem Sonnenstein: Bei klirrender Kälte und leichtem Schneefall mussten die Rettungskräfte in Pirna am Donnerstagabend vollen Einsatz zeigen. Ein 2-jähriger Junge war in ein metertiefes Rohr zum Drainageschacht gestürzt. Der kleine Valentin steckte stundenlang fest.

Der Junge (2) war komplett in dem Rohr verschwunden. Ihn einfach von oben rausziehen? Keine Chance! © Marko Förster

Kurz vor der bislang kältesten Nacht des Jahres passierte es: Beim Spielen auf der Wiese eines Mehrfamilienhauses im Pirnaer Stadtteil Sonnenstein, südöstlich von Dresden, stürzte der Junge gegen 16 Uhr in ein senkrecht in der Erde stehendes, 30 Zentimeter schmales Schachtrohr und rutschte in die Tiefe.

"Wohl ehe sich die Mutter versah, war der kleine Junge in dem Rohr verschwunden, klemmte darin fest", schilderte eine Nachbarin (80) einem Reporter vor Ort die dramatische Situation.

Valentins Mutter alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Sie hatte keine Chance, ihren Jungen selbst zu befreien. Selbst für die Feuerwehr kein leichtes Unterfangen!

"Es war von oben kein Rankommen an den eingeklemmten Jungen im Schacht. Keine erwachsene Person war so schmal, dass die Rettungskräfte in den Schacht einsteigen oder selbst kopfüber an den Jungen herankommen konnten", erklärte Einsatzleiter Peter Kammel von der Feuerwehr Pirna.

Zwei Baggerfirmen wurden von der Polizei informiert und um Hilfe gebeten. Noch bevor sie eintrafen, machten sich die Feuerwehrleute mit Hacke und Schaufel daran, die Wiese um das Rohr aufzugraben. Nachdem die Stadtwerke Pirna bestätigt hatten, dass keine Leitungen in Gefahr waren, begannen wenig später auch die Bagger mit ihrer Arbeit.