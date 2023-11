Karlsruher Finanzurteil trifft Dresden: Diese Projekte stehen vor dem Aus

Dresden - Finanz-Chaos in Berlin: Während die Haushaltssperre in Dresden aufgehoben worden ist, setzt die Bundesregierung ihre eigene Sperre durch.

Die bundesweite Haushaltssperre erreicht Dresden. © Thomas Türpe

Nach dem höchstrichterlichen Urteil zur illegalen Umschichtung von Mitteln aus dem früheren Corona-Topf in den Klima- und Transformationsfonds (KTF) fehlen Berlin plötzlich 60 Milliarden Euro. Das hat direkte Folgen auch für Dresden: Die Stadt muss nun auf die Umsetzung von gleich drei Bauprojekten bis auf Weiteres verzichten.

Das Rathaus plante fest mit einem Anteil an den 60 Milliarden Euro, die nun eingefroren sind: "Für Dresden heißt das konkret, dass die Sanierung der Technischen Sammlungen, des Luftbades Dölzschen und der Bau des Promenadenrings in weite Ferne rückt", so Stephan Kühn (44, Grüne).

Zur Realisierung der drei genannten Bauprojekte hatte die Stadtverwaltung Förderanträge beim Bund gestellt.

"Wir hatten eine Bundesförderung aus den Programmen 'Sanierung kommunaler Einrichtung (Jugend, Kultur und Sport)' und 'Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel' beantragt. Diese werden aus dem Fonds finanziert und wurden jetzt gestoppt!", so Kühn weiter.

Der Baubürgermeister will trotzdem weiter an der Realisierung festhalten.