Katastrophen-Schutzübung in Dresden: Das kommt am Samstag auf uns zu!

Dresden - Auf Dresden kommt an diesem Samstag eine große Katastrophenschutzübung zu: Am Krankenhaus Friedrichstadt und in der Rinne sollen mehr als 480 Teilnehmer den Ernstfall proben!

Ziel sei es, die Zusammenarbeit aller an der Gefahrenabwehr beteiligten Organisationen zu trainieren und die gegenseitigen Abhängigkeiten bei einem Hochwasserereignis an der Weißeritz zu üben.

Unter dem Titel "Weißer Schaum '25" werden zahlreiche Rettungskräfte am 22. März im Einsatz sein, wie die Stadt Dresden am Mittwoch mitteilte.

Dresdens Sicherheitsbürgermeister Jan Pratzka (53) äußert sich zu der großen Übung. © Steffen Füssel

Der zuständige Sicherheitsbürgermeister Jan Pratzka (53) teilt dazu mit: "Es ist wichtig, regelmäßig auch in einem solch großen Umfang Szenarien zu üben. Auch wenn der Aufwand und die Vorbereitungen einer großen Katastrophenschutzübung hoch sind, können die Einsatzkräfte nur unter realen Bedingungen das Zusammenwirken prüfen und verbessern."

Und weiter: "Ich danke allen für ihre Bereitschaft und wünsche gutes Gelingen. Herzlichen Dank auch an die Bürgerinnen und Bürger im Umfeld der Übung für ihr Verständnis. Es kann kurzfristig zu kleinen Einschränkungen vor Ort kommen."



Für die Übung werde ein Hochwasserereignis an der Weißeritz angenommen, schreibt die Stadt Dresden. "Der aktive Übungsteil konzentriert sich auf die Evakuierung des Städtischen Klinikums Dresden am Standort Friedrichstadt. Dazu werden bis zu 60 Patienten mit unterschiedlichsten Erkrankungs- bzw. Verletzungsmustern aus dem Städtischen Klinikum transportiert. Der Behandlungsplatz wird in der Rinne Dresden aufgebaut", heißt es dazu.

In einer Nebenlage werde ein Szenario zur Rettung von Personen aus der hochwasserführenden Weißeritz und der Elbe durchgeführt. Diese Rettungseinsätze würden unter Leitung der Feuerwehr Dresden mit Beteiligung von DRK-Wasserwacht, DLRG und Wasserschutzpolizei durchgeführt.

Wer am Samstag in der City unterwegs ist, kann sich also auf einiges gefasst machen.