Erste Prognose: So lange bleibt Dresdner Kaufland-Filiale nach Unfall noch geschlossen

Dresden - Hier ist ohne den größten und wichtigsten Mieter nicht viel los: Anfang Februar musste Kaufland seine Filiale im Otto-Dix-Center (ODC) in Dresden-Strehlen wegen eines Unfalls vorübergehend dichtmachen. Nun gibt es eine erste Prognose für die Wiedereröffnung.

Noch ist das Rolltor geschlossen, im Sommer dürfte die Kaufland-Filiale im ODC wieder Kundschaft empfangen. © Marvin Daunigt

Wie das Unternehmen gegenüber TAG24 mitteilte, soll der Standort bis zum Abschluss der Reparaturen noch bis voraussichtlich Ende Mai geschlossen bleiben. Weitere Details könne man jedoch nicht nennen.

Mit Aushängen und einem Aufsteller am Rolltor weist Kaufland die Besucher darauf hin, dass wegen einer "technischen Störung" die Filiale derzeit nicht zur Verfügung steht.

Dies trifft auch die anderen Händler des Centers, die bisher vom Kundenzustrom profitieren konnten – so etwa ein Crêpes-Verkäufer, der trotz aktueller Schwierigkeiten seinen Imbiss geöffnet hält.