Klavier in Dresdner Straßenbahn sorgt für Aufsehen

Dresden - Wer vergangene Woche am späten Donnerstagabend mit der Linie 11 in der Dresdner Altstadt unterwegs war, staunte wohl nicht schlecht: Eine Gruppe junger Leute stieg mit Klavier im Schlepptau in die Straßenbahn und bescherte den Fahrgästen auch noch ein kleines Ständchen!

Am Postplatz stieg die Gruppe mit dem Klavier in die Linie 11. © Thomas Türpe

In einem Video auf Instagram ist zu sehen, wie die Gruppe das schwere Musikinstrument auf Rollbretter stellt, in einen Fahrstuhl schiebt und damit zum Postplatz fährt.

Als die Linie 11 Richtung Innenstadt einfährt, wird das Klavier in die Bahn gerollt. Einer der Gruppe entpuppt sich als Pianist und überrascht die Fahrgäste mit seinem musikalischen Skills. Inzwischen wurde der Clip mehr als 64.600 Mal angesehen.

"Ich hätte nie gedacht, dass das solche Wellen schlägt. Von den vielen positiven Reaktionen waren wir komplett überrascht", erzählt Nathanael Seidel gegenüber TAG24. Der 29-Jährige hatte das Video der Aktion am Freitag auf seinem Account gepostet.

Die Idee für diese witzige Performance sei spontan bei einem geselligen Abend entstanden:

"Eigentlich haben wir uns in der WG getroffen, um gemeinsam einen entspannten Abend zu verbringen und einen Freund in ein Auslandssemester zu verabschieden. Irgendwie kam es dann auf das Thema Bahnfahren und was man da alles schon Lustiges gesehen und erlebt hat. Außerdem ging es auch darum, dass jemand aus der WG demnächst auszieht und sein Klavier loswerden will."