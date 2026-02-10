Klavier in Dresdner Straßenbahn sorgt für Aufsehen
Dresden - Wer vergangene Woche am späten Donnerstagabend mit der Linie 11 in der Dresdner Altstadt unterwegs war, staunte wohl nicht schlecht: Eine Gruppe junger Leute stieg mit Klavier im Schlepptau in die Straßenbahn und bescherte den Fahrgästen auch noch ein kleines Ständchen!
In einem Video auf Instagram ist zu sehen, wie die Gruppe das schwere Musikinstrument auf Rollbretter stellt, in einen Fahrstuhl schiebt und damit zum Postplatz fährt.
Als die Linie 11 Richtung Innenstadt einfährt, wird das Klavier in die Bahn gerollt. Einer der Gruppe entpuppt sich als Pianist und überrascht die Fahrgäste mit seinem musikalischen Skills. Inzwischen wurde der Clip mehr als 64.600 Mal angesehen.
"Ich hätte nie gedacht, dass das solche Wellen schlägt. Von den vielen positiven Reaktionen waren wir komplett überrascht", erzählt Nathanael Seidel gegenüber TAG24. Der 29-Jährige hatte das Video der Aktion am Freitag auf seinem Account gepostet.
Die Idee für diese witzige Performance sei spontan bei einem geselligen Abend entstanden:
"Eigentlich haben wir uns in der WG getroffen, um gemeinsam einen entspannten Abend zu verbringen und einen Freund in ein Auslandssemester zu verabschieden. Irgendwie kam es dann auf das Thema Bahnfahren und was man da alles schon Lustiges gesehen und erlebt hat. Außerdem ging es auch darum, dass jemand aus der WG demnächst auszieht und sein Klavier loswerden will."
Klavier in Dresdner Straßenbahn: Video auf Instagram geht viral
DVB sind nicht begeistert
Die Gruppe, die sich aus der landeskirchlichen Gemeinschaft Dresden (LKG) kennt, beschloss, ihre Gedanken in die Tat umzusetzen.
Ganz einfach war es allerdings nicht, das Hunderte Kilo schwere Instrument in eine DVB-Linie zu schleusen: "Die ersten drei Bahnfahrer haben uns weggeschickt. Aber dann hat sich eine nette Frau erbarmt und uns mitgenommen."
Aber: Laut DVB-Pressesprecher Falk Lösch (60) ist die Mitnahme von gefährlichen Gegenständen untersagt.
Aufgrund der Größe und Schwere nehme das Klavier nicht nur Platz weg, sondern berge auch ein hohes Verletzungsrisiko für mitfahrende Menschen.
Netz feiert Klavier-Aktion
Durch die Kulanz der Bahnfahrerin war es der Gruppe dennoch möglich, ihre Aktion durchzuziehen.
Weil diese bei vielen Fahrgästen so gut ankam, spielte Pianist Johannes kurz danach noch in der Halle des Hauptbahnhofs. "Das Sicherheitspersonal fand es witzig", so Nathanael.
Und auch das Netz feiert die abendliche Klavier-Einlage. "Ist mir 100x lieber als 'ne laute Musikbox", schwärmt eine Nutzerin.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/@nathanaelseidel, Thomas Türpe