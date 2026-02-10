Millionen-Wellnesstempel mitten in Dresden: So kommt das Privat-Spa an

Dresden - Spa-Programm mitten in der City: Im vergangenen Frühjahr öffnete MyWellness seine Pforten erstmalig in der Landeshauptstadt, weitere Standorte in Sachsen könnten folgen. Doch wie kommt das Konzept bislang bei den Dresdnern an - und was hat der Bau des Wellnesstempels überhaupt gekostet?

Jede der Wellness-Suiten hat einen eigenen Whirlpool. © MyWellness

Mitten im Trubel der Prager Straße, ab in die Centrum Galerie. Immer noch Menschenmassen, wo man nur hinguckt. Links am Eingang zwei Etagen hoch. Plötzlich Ruhe, sanfte Klänge, milde Düfte - man ist angekommen im City-Spa von MyWellness.

Seit mehr als neun Monaten kann man eine der insgesamt 15 privaten Wellness-Suiten in der Dresdner Innenstadt buchen - und bis jetzt läuft das Geschäft. "Der Standort wird [...] sehr gut angenommen", teilt das Unternehmen gegenüber TAG24 mit. "Wir sind mit der exponierten Innenstadtlage äußerst zufrieden und verzeichnen seit der Eröffnung einen konstanten Zulauf neuer Kundinnen und Kunden."

Die Besucher scheinen quasi restlos begeistert zu sein: Auf Google wird der Standort bei knapp 800 Bewertungen im Schnitt mit 4,9 von 5 möglichen Sternen bewertet! Laut MyWellness freuen sich die Kunden besonders über "die 100-prozentige Privatsphäre, das hochwertige Design der Suiten sowie die zentrale Erreichbarkeit".

Das so ein Entspannungsluxus auf rund 1800 Quadratmetern mitten in der City seinen Preis hat, ist klar: "Eine Investitionssumme von rund 4 bis 6 Millionen Euro" wurde für den Bau des Dresdner Standortes aufgewendet! In den Privatsuiten warten schließlich unter anderem Sauna, Whirlpool, Regendusche, Smart-TV und moderne Steuerungstechnik auf die Besucher. Die Superior-Suiten verfügen darüber hinaus über eine Hydrojet-Massageliege.

Klingt alles fast zu schön, um wahr zu sein - doch es gibt auch leise Kritik.