Knöllchen-Revolution? Dresden prüft Einsatz von Scan-Autos gegen Falschparker

Dresden - Macht Dresden die Knöllchenverteiler überflüssig? OB Dirk Hilbert (54, FDP) wurde beauftragt, den Einsatz moderner Scan-Autos im Stadtgebiet zu prüfen. So könnten deutlich mehr Falschparker erwischt werden als bislang.

Fahren solche Hightech-Fahrzeuge bald durch Dresden? © VM/Leif Piechowski

Die Spezialfahrzeuge sind mit Sensoren ausgestattet, fotografieren parkende Autos und erfassen die Kennzeichen. Die Daten werden mit Parkzonen und Parktickets abgeglichen - deutlich schneller, als Politessen es könnten. Die Rede ist von 1000 statt 50 Kontrollen pro Stunde.

Bislang wurden die Autos nur in Baden-Württemberg ausprobiert. Bald auch bei uns? Im Stadtbezirksbeirat Altstadt wurde jetzt ein Grünen-Vorschlag beschlossen, demnach OB Hilbert "eine Prüfung der Beschaffung von Scan-Fahrzeugen zur effektiveren Parkraumkontrolle" vornehmen soll.

Tenor: Die Technik sei eine "Chance", um Falschparkern effizient und wirtschaftlich auf die Schliche zu kommen. Beirat Niclas Rentschler (26, Grüne) betont: "Wir wollen Autofahrer nicht gängeln. Es geht darum, Personalkosten einzusparen."

Aktuell sind 23 Stadt-Mitarbeiter nur fürs Knöllchenverteilen zuständig, teilt die Verwaltung mit. Die Personalkosten (rund 1,2 Millionen Euro im Jahr) sind geringer als die Einnahmen.

Denn allein 2025 verdiente Dresden 4,4 Millionen Euro mit Strafzetteln. Mit Scan-Autos könnte sich das vervielfachen!