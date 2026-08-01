Kompromiss bei Lingnerterrassen: Ein Handschlag muss reichen!
Dresden - Stillstand auf den Lingnerterrassen? Am Freitag endete der Mietvertrag des bisherigen Betreibers, Gesellschafter Philipp Grundmann (33). Ihm zufolge ist weiterhin unklar, ob ein eingeschränkter Weiterbetrieb im August möglich ist.
Er erhebt Vorwürfe gegen die beiden Investoren Thomas Bohn (58) und Oliver Kreider (60).
Ab Samstag vermietet der Insolvenzverwalter die Innengastronomie an die beiden designierten Investoren. Als Kompromiss hat man sich laut Grundmann darauf geeinigt, für den August zugesagte Veranstaltungen (wie Hochzeiten, Geburtstage) durchführen zu dürfen.
"Eigentlich haben wir die Einigung. Aber es fehlen weiterhin Unterschriften von den Investoren, um den Kompromiss vertraglich abzusichern", ärgert sich Philipp Grundmann gegenüber TAG24. "Wir brauchen diese Absicherung. Aktuell entsteht uns ein riesiger Schaden, weil Gäste absagen."
Thomas Bohn entgegnet den Vorwürfen: Die formale Vertragsunterzeichnung könne erst nach der Flächenübergabe erfolgen. Doch "Handschlagqualität und Verlässlichkeit sind für uns keine leeren Begriffe."
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Demnach könnten sich "alle Gäste darauf verlassen, dass die bereits vereinbarten Veranstaltungen wie zugesagt auf unseren Flächen stattfinden werden", verspricht der Unternehmer.
Titelfoto: Bildmontage: Steffen Füssel, Lutz Hentschel