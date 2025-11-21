Auf zum Ball: Schloss Moritzburg bittet bei Aschenbrödel-Ausstellung zum Tanz

Für Aschenbrödel-Fans wird ein Traum wahr. Sie können ab Freitag im barocken Speisesaal von Schloss Moritzburg tanzen.

Von Katrin Koch

Moritzburg - Für Aschenbrödel-Fans wird ein Traum wahr. Sie können ab Freitag im barocken Speisesaal von Schloss Moritzburg (Sachsen) tanzen - genau dort, wo vor über 50 Jahren die legendäre Ballszene für das deutsch-tschechische Kultmärchen "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" gedreht wurde.

"Prinz" Felix Hauke (25) und "Aschenbrödel" Anna Gregor (28) tanzen Walzer im Speisesaal des Schlosses.
"Prinz" Felix Hauke (25) und "Aschenbrödel" Anna Gregor (28) tanzen Walzer im Speisesaal des Schlosses.  © Eric Münch

Möglich macht es die 14. Aschenbrödel-Winterausstellung, die bis 1. März unter dem Motto "Auf zum Ball" dem meistgezeigten Märchenfilm der Adventszeit gewidmet ist. Seit 2009 lockte die alljährlich variierende Umstellung schon über 1,5 Millionen Besucher an.

In dieser Saison sind 14 der noch erhaltenen 40 Originalkostüme ausgestellt, darunter neuen Ballkostüme. Sie werden im Speisesaal gezeigt, dessen kostbares Mobiliar und Porzellan wurde ausgeräumt. So entstand Platz für ein Tanzparkett.

"Mehrmals pro Stunde wird die Titelmelodie des Films zu hören sein und die Besucher können Walzer tanzen - gern auch im Kostüm", lädt Kuratorin Margitta Hensel (61) ein.

Auf ein kleines, fast unscheinbares Exponat ist sie besonders stolz: die Film-Wimpern der Königin. "Nach dem Tod von Schauspielerin Karin Lesch im Frühjahr dieses Jahres haben wir von ihrer Tochter die originalen Wimpern als Schenkung erhalten. Es sind in Tschechien in Handarbeit hergestellte Echthaar-Wimpern, samt Behälter und Kleber."

Neu in der Schau: die Wimpern der Königin.
Neu in der Schau: die Wimpern der Königin.  © Eric Münch
Auf einem Drehteller ausgestellt, "tanzen" die Kostüme mit.
Auf einem Drehteller ausgestellt, "tanzen" die Kostüme mit.  © Eric Münch
Kuratorin Margitta Hensel (61) freut sich auf die Eröffnung der Aschenbrödel-Ausstellung.
Kuratorin Margitta Hensel (61) freut sich auf die Eröffnung der Aschenbrödel-Ausstellung.  © Eric Münch
Die Ruhe vorm Ansturm: Ab Freitag dürften sich die Besucher vorm Schloss drängeln.
Die Ruhe vorm Ansturm: Ab Freitag dürften sich die Besucher vorm Schloss drängeln.  © Eric Münch

Persönliches Erinnerungsstück zum Mitnehmen

In die Haselnuss am Schlüsselanhänger können sich Besucher den Namen gravieren lassen.
In die Haselnuss am Schlüsselanhänger können sich Besucher den Namen gravieren lassen.  © Eric Münch

Auch klein, aber zum Mitnehmen: Fans können sich auf einem Haselnuss-Schlüsselanhänger ihren Namen gravieren lassen.

Künstlerin Caroline Gönne ist dafür am 29./30. November und am 6./7. Dezember (jeweils 10 bis 17 Uhr) vor Ort.

Die Ausstellung ist täglich von 9.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 4,50 Euro.

Weitere Informationen erhaltet Ihr unter: schloss-moritzburg.de.

Titelfoto: Eric Münch (5)

