Auf zum Ball: Schloss Moritzburg bittet bei Aschenbrödel-Ausstellung zum Tanz

Moritzburg - Für Aschenbrödel-Fans wird ein Traum wahr. Sie können ab Freitag im barocken Speisesaal von Schloss Moritzburg ( Sachsen ) tanzen - genau dort, wo vor über 50 Jahren die legendäre Ballszene für das deutsch-tschechische Kultmärchen "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" gedreht wurde.

"Prinz" Felix Hauke (25) und "Aschenbrödel" Anna Gregor (28) tanzen Walzer im Speisesaal des Schlosses. © Eric Münch

Möglich macht es die 14. Aschenbrödel-Winterausstellung, die bis 1. März unter dem Motto "Auf zum Ball" dem meistgezeigten Märchenfilm der Adventszeit gewidmet ist. Seit 2009 lockte die alljährlich variierende Umstellung schon über 1,5 Millionen Besucher an.

In dieser Saison sind 14 der noch erhaltenen 40 Originalkostüme ausgestellt, darunter neuen Ballkostüme. Sie werden im Speisesaal gezeigt, dessen kostbares Mobiliar und Porzellan wurde ausgeräumt. So entstand Platz für ein Tanzparkett.

"Mehrmals pro Stunde wird die Titelmelodie des Films zu hören sein und die Besucher können Walzer tanzen - gern auch im Kostüm", lädt Kuratorin Margitta Hensel (61) ein.

Auf ein kleines, fast unscheinbares Exponat ist sie besonders stolz: die Film-Wimpern der Königin. "Nach dem Tod von Schauspielerin Karin Lesch im Frühjahr dieses Jahres haben wir von ihrer Tochter die originalen Wimpern als Schenkung erhalten. Es sind in Tschechien in Handarbeit hergestellte Echthaar-Wimpern, samt Behälter und Kleber."