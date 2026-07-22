22.07.2026 06:10 Schwer kranke Maria und Uwe Herrmann - die beiden verbindet ein Schicksal

Trotz Krebs und Hirn-Aneurysma erfüllt sich Marias größter Wunsch: In einem Hochzeitskleid erlebt sie mit VOX-Star Uwe Herrmann einen unvergesslichen Moment.

Von Katrin Koch

Dresden - Auf zwei Gehhilfen gestützt steht Maria Hörig (28) vor dem Spiegel. Sie trägt ein Hochzeitskleid und strahlt vor Glück. An ihrem Geburtstag vergisst die junge Frau aus Bitterfeld für zwei Stunden ihr schweres Schicksal. Sie lacht die zwölf Krebs-Tumore und ein Aneurysma im Gehirn einfach weg. Sie genießt, dass sich ein Herzenswunsch erfüllt: Sie schwelgt gemeinsam mit VOX-Star Uwe Herrmann (63, "Zwischen Tüll & Tränen") in dessen Dresdner Brautmodengeschäft am Wiener Platz in Hochzeitskleidern.

Uwe Herrmann hält den Garderobenvorhang auf - Maria erscheint überglücklich in einem Brautkleid. © Norbert Neumann Herrmann und Maria verbindet eine Diagnose: Merkelzellkarzinom, ein äußerst aggressiver Hautkrebs. Die Ärzte hatten Maria nach der Diagnose im Jahr 2025 nur noch wenige Wochen eingeräumt. "Jetzt feiern wir schon den zweiten Geburtstag", sagt Mama-Oma Petra Hörig (68). Auch sie meistert trotz harter Schicksalsschläge tapfer das Leben: "Ich habe meine Tochter bei einem Unfall verloren. Da war Maria nur wenige Monate alt. Ich habe sie als meine Tochter großgezogen - ich gebe sie nicht so einfach her." Dresden Lokal Naturschutz oder Schlamperei? Treidelpfad ist völlig zugewuchert Über die angedachten Kürzungen bei der Hautkrebsvorsorge kann sie nur den Kopf schütteln.

Mit Hoffnung und Lebenslust stellten sich Maria Hörig (28) und Uwe Herrmann (63) der Krebsdiagnose. © Norbert Neumann

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In einem opulenten Hochzeitskleid genießt Maria (vorn) die Anprobe mit ihrer Oma Petra (68), Uwe Herrmann und Freundin Anne (26). © Norbert Neumann

Maria gibt nicht auf