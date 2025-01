14.01.2025 21:19 1.696 Maschine der Luftwaffe landet in Dresden: Wer war denn hier an Bord?

Ein Flugzeug der deutschen Luftwaffe landete am Dienstag in Dresden. An Bord soll sich Bundeskanzler Olaf Scholz befunden haben.

Von Marcus Scholz

Dresden - Am Flughafen Dresden landete am Dienstag nicht nur ein Airbus A380 der Airline Qantas, sondern auch eine Maschine der deutschen Luftwaffe. Mit ziemlicher Sicherheit an Bord: Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD). Von dieser Maschine soll sich Bundeskanzler Olaf Scholz in Dresden absetzen lassen haben. © xcitepress/Oscar Schreckenbach Noch am Mittag weilte der 66-Jährige im finnischen Helsinki, sprach dort beim Ostsee-Gipfel der NATO-Alliierten. Laut TAG24-Informationen hatte Scholz aber schon kurz nach 15 Uhr wieder deutschen Boden unter den Füßen. Wie dem Portal "FlightAware" zu entnehmen ist, startete die in Dresden gelandete Maschine 13.10 Uhr mitteleuropäischer Zeit am Flughafen Helsinki-Vantaa. Zwei Stunden später setzte jener Flieger der Luftstreitkräfte in der sächsischen Landeshauptstadt zur Landung an. Kurz nach dem Mittagessen startete Kanzler Olaf Scholz in Helsinki und landete pünktlich zum Kaffeetrinken in Dresden. © Screenshot/Flightaware.com Saß hier Kanzler Olaf Scholz auf dem Rücksitz? © xcitepress/Oscar Schreckenbach Olaf Scholz wegen Wahlkampf in Sachsen Für den Kanzler soll es im Anschluss weiter nach Chemnitz gegangen sein. Laut Internetseite der SPD sowie einem Bericht der Freien Presse wurde Scholz 18 Uhr im Kongress- & Veranstaltungszentrum "Luxor" erwartet. Diesmal stand für den 66-Jährigen Wahlkampf auf dem Programm.

Titelfoto: xcitepress/Oscar Schreckenbach