Vom Maßkrug zum Nussknacker: Oktoberfest-Chefin mag's auch besinnlich

Dresden - Erst schleppt sie Maßkrüge, dann Nussknacker: Swaantje Bär (33) pendelt zwischen Oktoberfest-Gaudi und besinnlichem Weihnachtsfest.

Von Anfang an im Service des Pichmännel-Oktoberfestes dabei: André Lindner (47) und Swaantje Bär (33). © Eric Münch

Beim Pichmännel-Oktoberfest sorgt die Dresdnerin als Service-Chefin für feuchte Kehlen. Doch ihre Familie betreibt seit 30 Jahren auch einen Handel mit erzgebirgischer Volkskunst.

Und auch da kann es vorkommen, dass die Augen nicht trocken bleiben - wenn die Kunden alte, rührende Geschichten vom Weihnachtsfest erzählen.

Beide Feste vereint der neue XXL-Räuchermann in Oktoberfesttracht. Ein stämmiger Bayer mit Lederhose, Lebkuchenherz und einer Maß aus der Seiffener Manufaktur von Christian Ulbricht.

Der Oktoberfest-Qualmer ist ganz neu im Geschäft, das Swaantje mit Mama Ulrike (56) erst seit zwei Jahren in der Bahnhofstraße 56 betreibt. Mutter und Tochter waren und sind hauptsächlich auf Märkten präsent, natürlich auch auf dem Striezelmarkt.