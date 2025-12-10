"Mein Lokal, Dein Lokal" in Dresden: Gastronom tischt viel zu große Portionen auf
Dohna - In Dresden und Umgebung traten aktuell fünf Gastronomen bei "Mein Lokal, Dein Lokal" gegeneinander an. Konnte das "La Mia Mamma" in Dohna an Tag 3 des Weihnachts-Specials überzeugen?
Passend zum festlichen Flair empfing Gastwirt Alessandro Horrion (36) seine Konkurrenten mit selbst gemachtem Glühwein direkt vor seinem Lokal.
Auch das Ambiente im Inneren überzeugte sofort: Der historische Ratskeller aus dem 16. Jahrhundert, in dem das Restaurant untergebracht ist, wurde 2013 von dem 36-Jährigen persönlich ausgebaut.
Und was wurde serviert? "Wir betreiben grundsätzlich italienische Küche, ich bin gebürtiger Italiener, lebe aber schon seit ganz, ganz vielen Jahren in Deutschland. [...] Ich bin kein ausgebildeter Koch, ich mache das einfach aus Überzeugung und Passion", erklärte Alessandro.
Der erste Eindruck der Vorspeise überzeugte sofort: Clemens Lutz (54, "Kobalt - Club Royal") war begeistert von seinem prall gefüllten Teller "Antipasti Misto e Formaggi" für 17,90 Euro.
Ein einziger kleiner Kritikpunkt kam von Isabel Widmann (33, "Almrausch"): "Insgesamt finde ich die Portionen wirklich sehr, sehr groß." Auch Gastronom Dennis Lebel (39, "Schwerelos") stimmte ihr zu.
Trotzdem konnte die Vorspeise geschmacklich überzeugen - insgesamt 33 von möglichen 40 Punkten sicherte sich Alessandro in dieser Runde.
Kritikpunkt beim Hauptgang im "La Mia Mamma": Zu viele Gräten im Fisch
Beim Hauptgang ging es weihnachtlich weiter: Dennis entschied sich für eine ungewöhnliche Pasta-Kombination mit Spekulatius für 16,90 Euro. Der Duft war so intensiv, dass Clemens sofort begeistert war: "Dieses Spekulatius ist mir direkt in die Nase gesprungen!"
Trotz der außergewöhnlichen Zusammenstellung überzeugte das Gericht auf ganzer Linie. Dennoch herrschte auch hier Einigkeit unter den Gastronomen: Die Portionen waren erneut viel zu groß.
Auch beim "Doradenfilet mit einer Oliven-Kapern-Sauce" von Olaf Kranz (46, "Schmidt's") gab es einen weiteren unstimmigen Punkt: Der Fisch wies zu viele Gräten auf und war einen Tick zu lang gegart. Dennoch konnte der Hauptgang geschmacklich wieder bei allen Mitstreitern überzeugen.
Zum Dessert wurde es wieder klassisch italienisch: Cannoli mit gerösteten Pistazien für 10,90 Euro und Tiramisu für 8,90 Euro. Dennis fand für Letzteres die passenden Worte: "Es ist sexy im Mund!"
Am Ende landete Alessandro Horrion auf Platz 3
Nach drei üppigen Gängen folgte dann die Rechnung für den Abend im "La Mia Mamma": Die vier Gäste zahlten insgesamt 307 Euro - rund 50 Euro pro Person für die Speisen und circa 107 Euro für die Getränke.
Am Ende erreichte Alessandro Horrion 32 von 40 Punkten und landete damit auf Platz 3 - ein Sieg scheint damit nicht mehr möglich.
Die kompletten Folgen sind um 17.55 Uhr auf Kabel Eins zu sehen und danach kostenlos in der Joyn-Mediathek abrufbar.
