"Mein Lokal, Dein Lokal" in Dresden: Gastronom tischt viel zu große Portionen auf

Dohna - In Dresden und Umgebung traten aktuell fünf Gastronomen bei " Mein Lokal, Dein Lokal " gegeneinander an. Konnte das "La Mia Mamma" in Dohna an Tag 3 des Weihnachts-Specials überzeugen?

Gastwirt Alessandro Horrion (36) schenkte zum Start einen selbst gemachten Glühwein aus. © Just Friends Productions GmbH

Passend zum festlichen Flair empfing Gastwirt Alessandro Horrion (36) seine Konkurrenten mit selbst gemachtem Glühwein direkt vor seinem Lokal.

Auch das Ambiente im Inneren überzeugte sofort: Der historische Ratskeller aus dem 16. Jahrhundert, in dem das Restaurant untergebracht ist, wurde 2013 von dem 36-Jährigen persönlich ausgebaut.

Und was wurde serviert? "Wir betreiben grundsätzlich italienische Küche, ich bin gebürtiger Italiener, lebe aber schon seit ganz, ganz vielen Jahren in Deutschland. [...] Ich bin kein ausgebildeter Koch, ich mache das einfach aus Überzeugung und Passion", erklärte Alessandro.

Der erste Eindruck der Vorspeise überzeugte sofort: Clemens Lutz (54, "Kobalt - Club Royal") war begeistert von seinem prall gefüllten Teller "Antipasti Misto e Formaggi" für 17,90 Euro.

Ein einziger kleiner Kritikpunkt kam von Isabel Widmann (33, "Almrausch"): "Insgesamt finde ich die Portionen wirklich sehr, sehr groß." Auch Gastronom Dennis Lebel (39, "Schwerelos") stimmte ihr zu.

Trotzdem konnte die Vorspeise geschmacklich überzeugen - insgesamt 33 von möglichen 40 Punkten sicherte sich Alessandro in dieser Runde.