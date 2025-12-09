"Mein Lokal, Dein Lokal" in Dresden: Gastronom begeistert seine Konkurrenten - "Ich bin süchtig"

Dresden - Es weihnachtet bei " Mein Lokal, Dein Lokal "! Zur neuen Woche gehen fünf Gastronomen aus Dresden und Umgebung ins Rennen. Den Start am Montag macht dabei Olaf Kranz (46) aus Hellerau, der mit seinen Gerichten im "Schmidt's" für große Begeisterung sorgt.

Das "Schmidt's" befindet sich dort, wo einst die Betriebsfeuerwehr der Deutschen Werkstätten Hellerau ihren Sitz hatte. © Eric Münch

Als Besonderheit hat sich der Betreiber dem "Slow Food", also dem bewussten Genuss von Lebensmitteln verschrieben: "Wir versuchen, Produkte aus der Region zu holen. [...] Wir haben viele kleine Erzeuger", beschreibt Kranz sein Konzept in der Kabel-Eins-Sendung.

Umso größer sind natürlich die Erwartungen der Konkurrenz: "Das ist in Dresden schon eine Adresse, die man kennt, wenn man gut essen gehen möchte", sagt Isabel Widmann (33, "Almrausch").

Der Innenraum weiß bei den Mitstreitern schon einmal zu überzeugen. Besonders die dezente Weihnachtsdeko kommt gut an - ebenso wie die Speisekarte, die Alessandro Horrion (36, "La Mia Mamma") als "sehr ansprechend" bezeichnet.

Das Lob reißt auch im weiteren Verlauf der Sendung bei den einzelnen Gängen nicht ab. "Der Pulpo ist extrem zart", sagt etwa Dennis Lebel (39, "Schwerelos") bei der Vorspeise zu seinem Tintenfisch mit fermentiertem Rotkohl und Mango-Curry (Preis 17 Euro).

Horrion schwebt im Hauptgang dank seiner Rehkeule in der Kaffeebeize mit Vanille-Schwarzwurzeln und Petersilienpüree (36 Euro) auf Wolke sieben: "Das, was auf deiner Schürze steht - Schmidt's macht abhängig - ist tatsächlich so. Das Gericht war einfach ein Traum. Ich bin süchtig", gesteht der 36-Jährige dem Gastgeber.